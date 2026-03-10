NotebookLM: Googles Dokumentplattform akzeptiert jetzt auch eBooks – Dateien im ePub-Format hochladen

Mit Googles KI-Plattform NotebookLM lassen sich große Informationsmengen auswerten, die sowohl zusammengefasst als auch in vielen verschiedenen Formen aufbereitet werden können. Jetzt legt man erneut bei den Quelldateien nach und ermöglicht es den Nutzern, ganze eBooks im entsprechenden Format hochzuladen, die mithilfe der KI innerhalb kürzester Zeit ausgewertet werden sollen.



NotebookLM macht es den Nutzern sehr leicht, große Informationsmengen auszuwerten. Es lassen sich Informationen eingeben, Texte hochladen, Dokumente hochladen und auch einige Medienformate hochladen, die allesamt von der Gemini-KI verstanden und ausgewertet werden. Die KI kann den Inhalt jedes einzelnen Dokuments zusammenfassen aber auch Informationen miteinander kombinieren und damit oftmals neue Infos schaffen. Sollte das nicht reichen, lassen sich auch externe Quellen aus dem Web einbinden.

Jetzt wird die Liste der unterstützten Dateiformate noch einmal erweitert und ein Typ eingeführt, der sicherlich viele gut recherchierte oder zumindest korrekte Informationen verspricht – nämlich eBooks im ePub-Format. In der Ankündigung heißt es, dass die Nutzer damit Bücher hochladen können, Studien hochladen können oder auch ganze Romane, die von NotebookLM zum Leben gebracht werden.

Auch wenn es sicherlich nicht die erste Riege der NotebookLM-Funktionalität ist, könnte man sich damit einem ganz neuen Anwendungsbereich öffnen. Denn die meisten Nutzer dürften mit dem Tool wohl echte Faktensammlungen und Informationen aufbereiten, aber weniger klassische Romane. Auch diese sollen sich Gemini analysieren und vielleicht ganz neu interpretieren lassen. Interessant ist sicherlich auch die Zusammenführung von Romanen oder der dadurch mögliche Austausch von Figuren oder Welten.

Die neue Funktion wird seit gestern für alle Nutzer serverseitig ausgerollt und müsste schon jetzt in allen Konten zur Verfügung stehen. Probiert das doch einfach einmal aus und ladet ein möglicherweise digital herumfliegendes eBook hoch.

