Android Updates: System Updates umschalten, das Ende der Android-Apps, Wetter-Icons, Sideloading-Hürden

Die letzte Android-Woche im Winter geht zu Ende und hat uns neben einigen Updates auch interessante Veränderungen und Einblicke gebracht, die die Zukunft des Betriebssystems betreffen. Wir zeigen euch außerdem das Umschalten der System Updates, die neuen Wetter-Icons und noch vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Wir haben das Bergfest des Monat März hinter uns gelassen und auch in dieser Woche wieder viele interessante Ankündigungen und Einblicke erhalten. Wir spekulieren über das baldige Aus der Android-Apps, zeigen euch das Morse-Keyboard, berichten über die Google System Updates, neue Wetter-Icons und mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google System Updates umschalten

Wir zeigen euch, wie ihr die Google System Updates umschalten könnt. Mit einem einzigen Schalter lassen sich die Updates wahlweise deaktivieren oder auch wieder einschalten. Das kann man ab und zu sicherlich gebrauchen.

» So könnt ihr die Google System Updates umschalten

Gboard Morsecode

Nur wenige Nutzer dürften wissen, dass Gboard einen eigenen Modus für Morsecode besitzt. Dieser lässt sich über die Spracheinstellungen aktivieren und ermöglicht die Eingabe mit Punkt und Strich – natürlich inklusive Lerneffekt.

» So könnt ihr Gboard in den Morsecode-Modus bringen









Chrome für Android bekommt Favoritenleiste

Der Browser Chrome für Android bekommt eine Favoritenleiste und sieht der Desktopversion damit immer ähnlicher. Diese Leiste lässt sich optional auf Android-Geräten mit großem Display einblenden und ermöglicht den gewohnten Zugriff auf alle gespeicherten Bookmarks. Das sieht schick aus, verhält sich in einigen Kategorien aber dennoch anders als die Desktopvariante der Leiste.

» Google Chrome für Android hat jetzt eine Favoritenleiste

Google Uhr bekommt farbige Wetter-Icons

Die Google Uhr erhält ein Update, das man in dieser Kategorie als Rolle Rückwärts bezeichnen kann. Denn man tauscht die Wetter-Icons in der Weltzeituhr erneut aus, um diese nun wieder in den gewohnten Farben zu zeigen. Das war viele Jahre lang der Fall, bis man sie irgendwann in eine monochrome Variante umgeschaltet hat.

» Google Uhr hat jetzt farbliche Wetter-Icons

Das Ende der Android-Apps?

Es mehren sich nicht nur die Anzeichen, sondern auch die Eindrücke einiger Beobachter und Entscheider, dass die Android-Apps schon bald sehr stark an Relevanz verlieren könnten. Auch diese könnten dem aktuellen KI-Trend zum Opfer fallen und durch dynamische Abläufe von KI-Agenten ersetzt werden.

» Nothing-Gründer sieht das Ende der Android-Apps gekommen









Google torpediert Sideloading

Google erschwert das Sideloading unter Android immer stärker, wobei man schon ab August einen recht drastischen Schritt setzt. Selbst erfahrene Nutzer müssen nach der Aktivierung des Sideloadings ganze 24 Stunden warten und ihr Smartphone einmal neu starten, bevor sie eine App aus einer Drittanbieterquelle installieren können. Das sorgt wenig überraschend für viel Kritik, ist aber längst nicht die einzige Maßnahme.

Im verlinkten Artikel erklären wir euch ausführlich, was sich in Kürze bei Android in puncto App-Installation ändert.

» Google macht das Sideloading unter Android schwerer

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.