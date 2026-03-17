Android: Google Chrome bekommt eine Favoritenleiste – Bookmarks lassen sich jetzt auf Tablets einblenden

Der Browser Google Chrome wird auch in der mobilen Version noch einmal stark an Bedeutung gewinnen und macht daher jetzt einen willkommenen, aber auch unerwarteten Schritt: Ab sofort haben alle Nutzer von mobilen Geräten mit großen Displays die Möglichkeit, die Bookmark-Leiste mit allen gespeicherten Favoriten dauerhaft einblenden zu lassen. Damit nähert man sich deutlich der Desktopversion an.



Die mobile Version des Chrome-Browsers ist seit jeher eine eingeschränkte Variante der Desktopversion. Es fehlen hilfreiche Funktionen, natürlich die Erweiterungen, aber auch wichtige Komponenten wie etwa die Favoritenleiste. Letztes gilt ab sofort nur noch für Smartphones, denn in diesen Tagen wird ein Update für alle Tablet- und Foldable-Nutzer ausgerollt, das die Bookmark-Leiste im Gepäck hat.

Die Nutzer haben nach dem Update auf die Version 146 die Möglichkeit, die Favoritenleiste über die Einstellungen im Bereich „Darstellung“ zu aktivieren. Hat man dies einmal getan, findet sich die Leiste an zu erwartender Stelle unter der Adressleiste und ist permanent an diese gebundenen. Sobald die Adressleiste beim Scrollen ausgeblendet wird, gilt dies auch für die Favoritenleiste. Es ist also eine reine Erweiterung der Oberfläche.

Zu sehen sind die gewohnten Bookmarks wie am Desktop sowie eine Verknüpfung zu „Alle Lesezeichen“, mit der sich die interne Seite mit allen abgelegten Favoriten öffnet – so wie man sie zuvor schon über das Chrome-Menü öffnen konnte. Reicht der Platz für die Favoriten nicht aus, kann seitwärts gescrollt werden. Favoriten-Ordner lassen sich direkt Inline öffnen, sodass der Zugriff genauso wie am Desktop erfolgt.

Die Darstellung entspricht zu 100 Prozent der Desktopvariante. Von den Icons und der Beschriftung über den Aufbau bis zur Reihenfolge der abgelegten Favoriten. Ich denke, darauf dürften viele Nutzer gewartet haben. Ein optionales Einblenden dieser Leiste für Smartphone-Nutzer ist derzeit leider noch nicht möglich, wäre aber sicherlich ein interessantes Konzept.

» Gemini in Google Chrome: Neue Browser-KI startet jetzt in weiteren Ländern – unterstützt deutsche Sprache

» Chrome-Browser: Google legt den Turbo ein – alle zwei Wochen soll eine neue stabile Version erscheinen

[9to5Google]