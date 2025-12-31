Silvester bei Google: Silvestergrüße versenden, Konfetti-Kanone zünden & Dinner for One-Butler stolpern lassen

Das Jahr 2026 steht vor der Tür – es ist Silvester. Die ersten Silvester-Partys kommen in Gang und auch bei Google kann zum Abschluss des Jahres nochmal Konfetti verteilt werden, es lassen sich musikalische Silvestergrüße verschicken und in Kombination mit Dinner for One darf auch noch einmal über den stolpernden Butler James gelacht werden.



Der letzte Tag des Jahres geht langsam zu Ende und man kann eigentlich nur hoffen, dass das Jahr 2026 nicht noch mehr böse Überraschungen bereithält – obwohl natürlich nicht alles schlecht war. Aber das ist Ansichtssache. Um das Jahr 2025 gebührend zu verabschieden und 2025 Willkommen zu heißen, könnt ihr auch bei Google fündig werden. Hier noch einmal eine kurze Übersicht über die lustigen Features, die ihr heute Abend vielleicht noch gebrauchen könnt.

Musikalische Silvestergrüße

Google lässt die Blob Opera auch zum Jahresende wieder auferstehen und ermöglicht es euch, ein musikalisches Werk mit dem sympathischen und lustigen Gummifiguren zu erstellen. Seid ihr zufrieden, könnt ihr diesen Gruß mit anderen Nutzern teilen und somit einen musikalischen und einmaligen Gruß zum Jahreswechsel versenden.

» Die Google Blob Opera als Silvestergruß









Konfetti-Feuerwerk in der Websuche

Ein Klick und die Konfetti-Kanone in der Google Websuche legt los. Sucht einfach nach „Silvester“ und schon füllen sich die Suchergebnisse mit vielen bunten Schnipseln.

» Das Konfetti-Feuerwerk in der Google Websuche

Dinner for One-Easteregg

Kein Silvester ohne Dinner for One! Auch in der Google Websuche könnt ihr heute wieder den Butler James stolpern lassen – ist ganz witzig gemacht und natürlich Stilecht Schwarz-Weiß 🙂

» Dinner for One-Easteregg in der Google Websuche

