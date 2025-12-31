Dinner for One: Google bringt stolpernden Butler in die Websuche & Silvester-Klassiker bei YouTube (Video)

Es ist Silvester und damit wieder einmal die Zeit, die langjährigen Traditionen aufleben zu lassen. Eine dieser Traditionen ist es in einigen Ländern, nicht nur in Deutschland, mindestens 1x Dinner for One zu sehen. Wer die Ausstrahlungen im Fernsehen verpasst hat oder sie aus diversen Gründen nicht sehen kann, findet natürlich auch die beiden populärsten Versionen auf YouTube. Außerdem gibt es ein Butler-Easteregg in der Google Websuche.



Zu Silvester gehören Feuerwerksraketen, Bleigießen und Dinner for One. Da zwei dieser drei Dinge mittlerweile verboten oder stark reglementiert sind, müssen wir uns an Drittes klammern. Dinner for One gibt es in unendlich vielen Versionen und wird vor allem von Sketchkomikern nahezu jährlich neu aufgelegt. Die Story dürfte also jeder kennen, aber natürlich darf auch das gute alte Original aus den 60er Jahren in Schwarz-Weiß nicht fehlen. Seit diesem Jahr gibt es außerdem die Dinner for One-Vorgeschichte ‚Miss Sophie‘ bei Amazon Prime Video.

Auch 2025 wird Dinner for One ein gutes Dutzend mal auf den ÖR-Sendern abgespielt, sodass jeder die Chance hat, den Klassiker mindestens 1x zu sehen. Wer kein Fernsehen mehr schaut, muss aber dennoch nicht auf die Tradition verzichten, denn auch auf Googles Videoplattform YouTube lässt sich der Klassiker abrufen – und zwar in zahlreichen Versionen. Damit ihr die richtige Version findet, sind beide Originale hier eingebunden. Alternativ darf er natürlich auch in keiner DVD-Sammlung fehlen.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Die TV-Version









Die Originalversion

Easteregg in der Google Websuche

Gebt in der Google Websuche einfach einmal Dinner for One ein und klickt auf den wackelnden Tigerkopf im Knowledge Graph. Es erscheint ein Tiger am unteren Rand des Displays und nach wenigen Sekunden wird der Butler über diesen Teppich laufen und einen der ersten Running Gags der TV-Geschichte überhaupt nachspielen 🙂

» Dinner for One-Vorgeschichte ‚Miss Sophie‘ bei Amazon Prime Video.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-09 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.