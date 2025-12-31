Musikalischen Silvestergruß versenden: Die Google Blob Opera ist wieder da – Spaß zu Silvester (Video)

Die letzten Stunden des alten Jahres laufen, es ist Silvester und viele Menschen werden in den nächsten Stunden sicherlich die eine oder andere Rakete zünden. Wer sich nicht auf Konfetti und Pyro beschränken, sondern es auch medial knallen lassen möchte, kann das jetzt wieder tun: Mit der Google Blob Opera könnt ihr einen audiovisuell sehr schönen Neujahrsgruß versenden, der sich immer wieder großer Beliebtheit erfreut.



Bei Googles Entwicklern steht manchmal auch der Spaß im Vordergrund und so ist vor einigen Jahren die Blob Opera entstanden, die stets am Jahresende ihre Rückkehr feiert. Sowohl zu Weihnachten als auch zu Silvester werden die gummiartigen Figuren wieder ausgepackt, um musikalische Ergüsse zu erzeugen sowie den Nutzern zu ermöglichen, einen Gruß zu den Festen zu versenden. Google schafft mit Künstlicher Intelligenz ein unterhaltsames Vergnügen für die Nutzer.

Die Blob Opera besteht aus vier Blobs, die nicht ganz zufällig an die früher genutzten gleichnamigen Blobs aus Googles Emoji-Sammlung erinnern. Vor einigen Jahren wurden sie aktualisiert, grafisch deutlich aufgefrischt und feiern ihre Karriere als KI-Opernsänger. Die vier Blobs gehen in Ehren der vier drei Tenöre an den Start und lassen sich sehr leicht durch ziehen nach oben oder nach vorne ansteuern. Alle Blobs haben unterschiedliche Tonlagen, die sich durch die X- und Y-Achse steuern lassen. Wer es zum ersten Mal nutzt, bekommt zu Beginn ein Tutorial.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie sich mit den Blob-Tenören Musikmachen lässt. Durch die gewählte Richtung sowie die blitzschnelle KI-Aufbereitung in klassischer Manier entsteht fast immer ein vorzeigbares Werk, das sich teilen lässt. Das Video bezieht sich zwar auf Weihnachten, aber das Prinzip ist zu Silvester natürlich dasselbe. Wer visuell nachrüsten möchte, kann es zusätzlich zum Geträller der Blobs auch schneien lassen.









Die Blob Opera erzeugt die Töne vollständig aus Künstlicher Intelligenz und sorgt dafür, dass sich jede Komposition gut anhört und abgestimmt ist. Gefüttert wurde die Künstliche Intelligenz laut Google von vier echten Tenören, die nicht weniger als 17 Stunden Gesangsmaterial geliefert haben, das von der KI ausgewertet wurde. Die Stimmen der echten Tenöre sind natürlich nicht zu hören, sodass wir auch nicht wissen, um welche Künstler es sich handelt. Entstanden ist ein interessantes Produkt, das schon seit einigen Jahren für Freude sorgt. Es würde sich auch sehr gut als globales Google-Doodle auf der Startseite machen würde und vielleicht eines Tages dafür genutzt wird.

Probiert das einfach einmal aus, die Blob Opera lässt sich im Chrome-Browser nutzen und ermöglicht es, die Darbietungen aufzuzeichnen und mit anderen Nutzern zu teilen. Vielleicht lässt sich ja ein netter Silvestergruß oder Neujahrsgruß zusammenstellen und verschicken, wenn man in diesem Jahr nicht selbst eine Gesangseinlage auf der kleinen Party einlegen möchte.

» Google Blob Opera

[Google-Blog]

