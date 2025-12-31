Google-Jahresrückblicke: Hier findet ihr alle Highlights + eure persönlichen Rückblicke (Web, Apps, Spiele, Musik)

Wir sind am letzten Tage des Jahres angekommen, in wenigen Stunden wird 2025 mit einem Knall verabschiedet und das Kalenderblatt auf 2026 umgeblättert. Am letzten Tag des Jahres wollen wir noch einmal Innehalten und auf die vergangenen 365 Tage zurückblicken. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Google-Jahresrückblicke, eure persönlichen Rückblicke sowie die wichtigsten Google-Veränderungen.



Als selbsternannte Informationsquelle Nummer 1, als einer der größten KI-Betreiber und natürlich auch als größter Datenspeicher für viele Menschen ist Google eine sehr gute Anlaufstelle für Jahresrückblicke. Auch in diesem Jahr hat man wieder reichlich auf dominierende Themen zurückgeblickt, auf die wichtigsten Videos, die besten Apps, Spiele und Browser-Erweiterungen, hat aber auch viele personalisierte Rückblicke für die Nutzer erstellt. Außerdem haben wir euch eine Rückschau und eine Vorschau geboten.

Google-Jahresrückblick 2025

Der Google-Jahresrückblick ist in jedem sowohl sehr interessant als auch relevant. Denn der Rückblick basiert auf den Suchanfragen der Nutzer rund um die Welt, sodass es uns zeigt, was die Menschen wirklich interessiert hat – und nicht das, was uns die Redaktionen als interessant verkaufen wollen. Der Rückblick 2025 wurde vor einigen Wochen veröffentlicht, ist aber natürlich nach wie vor aktuell – schaut mal in die zahlreichen Top10s herein.

» Google-Jahresrückblick 2025

YouTube-Jahresrückblick

Auch YouTube hat einen eigenen Jahresrückblick veröffentlicht, der in diesem Jahr erneut einen Konzeptwechsel erlebt hat und die relevantesten Inhalte auf der Plattform zeigen soll. Weil sich eine Relevanzsammlung bei der gigantischen Masse an Videos und Themen als fast unmöglich erweist, beschränkt man sich auf regionale Toplisten. Man zeigt die Top10 der Themen, Creator aber auch Kurzvideos sowie musikalische Highlights.

» YouTube-Jahresrückblick 2025









YouTube Recap 2025 – euer persönlicher Rückblick

Erstmals hat YouTube einen personalisierten Rückblick für viele Nutzer veröffentlicht. Der Rückblick enthält eure meistgesehenen Videos und Kanäle, zeigt die thematische Entwicklung im Verlauf des Jahres. Es ist ein interessanter Rückblick, der den bei den ständigen wechselnden Themen sicherlich sehenswert ist.

» YouTube Recap 2025

YouTube Music Recap 2025 – euer persönlicher Rückblick

Bei YouTube Music dürfte die Treue zu einem Kanal/Künstler über einen längeren Zeitraum größer sein, sodass der von der Musikstreamingplattform aufgestellte Jahresrückblick völlig anders aufgebaut ist. Im Stories-Format seht ihr eure meistgehörten Songs, die meistgehörten Künstler, eure Trends, eure Profil-Einstufung und vieles mehr.

» YouTube Music Recap 2025

Google Fotos Recap 2025 – euer persönlicher Rückblick

Es ist der vielleicht persönlichste Rückblick auf das Jahr, den ihr bei Google bekommen könnt. Google Fotos hat das Recap 2025 veröffentlicht, das eure schönsten fotografisch oder per Video festgehaltenen Momente erneut heraufholt und zu Stories zusammenfasst. Es erinnert euch an die letzten 12 Monate und ist aus persönlicher Sicht – und je nach Umfang eurer medialen Dokumentation – sehr sehenswert.

» Google Fotos Recap 2025









Die besten Android-Apps

Das Team des Google Play Store hat auch in diesem Jahr wieder die besten Android-Apps des Jahres in einer Reihe von Kategorien gekürt. Dabei handelt es sich nicht zwingend um neue Apps, aber dennoch ist es ein Rückblick auf die aus redaktioneller Sicht gesehenen Aufsteiger des Jahres.

» Google Play Store: Das sind die besten Android-Apps 2025

Die besten Android-Spiele

Im Google Play Store sucht man nicht nur nach den besten Apps, sondern auch den besten Spielen des Jahres 2025. In einer losen Auflistung gibt es die Toptitel, die vielleicht einen Blick wert sind, falls ihr sie noch nicht kennt.

» Google Play Store: Das sind die besten Android-Spiele 2025

Die besten Chrome-Erweiterungen

Nicht ganz so spannend wie die Apps und Spiele, aber dennoch für den digitalen Alltag sehr relevant: Das Team des Google Chrome Web Store hat die zehn besten Chrome-Erweiterungen des Jahres gekürt.

» Google Chrome: Das sind die besten Browser-Erweiterungen 2025









Diese Google-Produkte wurden eingestellt

Ein trauriger Rückblick, der aber auch immer Chancen für etwas Neues auftut: Wir fassen euch zusammen, welche Google-Produkte im Jahr 2025 eingestellt worden sind. Auch wenn diesmal keine ganz großen Brocken dabei gewesen sind, war das Jahr 2025 wieder sehr verlustreich.

» Diese Google-Produkte wurden 2025 eingestellt

Diese Google-Produkte kommen und gehen

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue – das gilt auch für das Google-Portfolio. Wir haben unsere Glaskugel mit Fakten gefüttert, mit Ankündigungen und zum Teil auch mit Wahrscheinlichkeiten und zeigen euch die Vorschau auf 2026. Diese Produkte werden eingestellt, diese Pixel-Geräte kommen und diese Google-Produkte kommen.

» Diese Google-Produkte werden 2026 eingestellt

» Diese Google-Produkte starten 2026

» Diese Pixel-Geräte starten 2026

