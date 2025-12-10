Google Chrome Best of 2025: Von Google ausgewählt – das sind die besten Chrome-Erweiterungen des Jahres

Auch rund um Google Chrome geht das Jahr 2025 zu Ende und man nimmt den Ausklang wieder einmal zum Anlass für eine kleine Preisverleihung, die für viele Nutzer interessant sein kann: Man hat die besten Chrome-Erweiterungen 2025 gekürt, wobei man vor allem auf KI-Integrationen wert gelegt hat. Die rein subjektive Auflistung der Chrome-Redaktion prämiert natürlich nur Erweiterungen aus dem Chrome Web Store – schaut mal herein.



Nachdem wir euch bereits die besten Android-Apps 2025 sowie die besten Android-Spiele 2025 gezeigt haben, geht es jetzt mit den Chrome-Extensions weiter. Das Team des Chrome Web Store hat die besten Browser-Erweiterungen des Jahres 2025 gekürt. Laut eigenen Angaben hat man sich dabei auf die besten Erweiterungen für intelligentes und personalisiertes Surfen fokussiert.

2025 war laut Google ein wegweisendes Jahr für Chrome-Erweiterungen. Entwickler fanden immer neue Wege, KI in die täglichen Surf-Abläufe zu integrieren. Daher kürt man auch die besten KI-Browsing-Begleiter, die besten Browser-Erweiterungen aus dem Bereich Arbeit und Lernen sowie für Kreativität und den Vergleich. Für die etwas längeren Begründungen der einzelnen Einträge könnt ihr direkt im Google-Blog vorbeischauen – wirklich weiterhelfen tut euch das allerdings nicht.

Auch in diesem Jahr gab es keine echte Rangliste, sondern nur eine nach Kategorien veröffentlichte Auflistung an Erweiterungen, die mit dem entsprechenden Preis prämiert worden sind. Es gibt also leider nicht DIE beste Erweiterung, sondern nur den kleinen Pool aus Extensions, die in die engere Auswahl gekommen sind und entsprechend den Award verliehen bekamen.









KI-Browsing-Begleiter

Arbeit und Lernen

Kreativität und Vergleich

[Google-Blog]

