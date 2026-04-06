Android: Großes Pixel-Update kommt vielleicht Heute – wieder mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Mit dem heutigen Ostermontag beginnt die erste volle Woche in diesem Monat und damit steht wieder ein großes Pixel Update auf dem Plan, das Google trotz unseres Feiertags in das Nest legen könnte. Für das April-Update erwarten wir sowohl die obligatorischen Updates als auch mögliche Überraschungen in Form eines zusätzlichen Pixel-Updates. Es wäre eine willkommene Verkürzung auf die Mai-Show.



Der letzte Monat März war aus Android- und Pixel-Sicht sehr ergiebig, denn Google hatte nach zwei ruhigen Monaten sehr stark nachgelegt: Es gab eine ganze Reihe von Paketen, die auf den Pixel-Smartphones und weiteren Android-Smartphones angekommen sind: Das Android-Update, das monatliche Pixel-Update, Verbesserungen für Pixel-Smartphones, ein Pixel Feature Drop und sogar einen neuen Android-Release hatte man mitgebracht. Mehr konnte man sich gar nicht wünschen und es ist gut möglich, dass sich das im April in reduzierter Form wiederholt.

Welche Updates sind für April zu erwarten?

Natürlich erwarten wir für April das obligatorische monatliche Android-Sicherheitsupdate. Dieses sollte im vierten Monat des Jahres sehr übersichtlich ausfallen. Sowohl für April als auch Mai will Google nach den aktuellen Regeln nur die Lücken stopfen, die als „Kritisch“ eingestuft worden sind. Alles Weitere muss bis zum großen Update im Juni warten. Das Bedeutet: Gibt es ein Update, gibt es auch ein kritisches Problem. Wenn nicht, dann nicht. Zusätzlich erwarten wir parallel zum Android-Update das monatliche Pixel Update, das stets Fehlerbehebungen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat.

Pixel Feature Drop?

Auch wenn es nicht auf dem Plan steht – der ohnehin nicht mehr so durchschaubar wie zu früheren Zeiten ist – könnte Google im April erneut ein Pixel-Update veröffentlichen. Eines, das auch neue Funktionen im Gepäck hat und nicht nur unter der Haube werkelt, zumindest wäre ein Pixel Feature Drop aufgrund des aktuellen Schwungs gar nicht unwahrscheinlich. Mit einer neuen Android-Version ist heute oder morgen hingegen nicht zu rechnen, denn Google hat erst vor wenigen Tagen die Android 17 Beta 3 veröffentlicht, der zumindest Anfang April ziemlich sicher nicht die vierte Beta folgen wird.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Update wird in den meisten Fällen sowohl für Android als auch das Pixel-Ökosystem am selben Tag veröffentlicht. Das sollte im April nicht anders sein und auch der Beginn des Rollouts ist stets am selben Tag zu erwarten. Das Update erscheint meist zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats – das kann der Montag sein, aber auch mal der Dienstag. Ein Muster lässt sich kaum noch erkennen und weil der heutige Ostermontag in den USA kein Feiertag ist, würde ich für April schon auf heute Abend tippen. Seid aber nicht überrascht, wenn der Update-Zug erst am Dienstag startet.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Langsam nähert sich Google dem Ende der Update-Garantie für alle Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC. Doch für einige Monate gilt noch die folgende Regel: Alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation erhalten das monatliche Update, ohne Ausnahme. Das gilt für die Pixel 6-Smartphones bis zu den Pixel 10-Smartphones, für die Budget-Geräte der a-Serie und auch für das Pixel Tablet sowie für alle Foldables.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Gleichzeitig hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

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