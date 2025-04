Android: Google durchsucht euer Smartphone jetzt nach Nacktfotos – so lässt sich der Scanner deaktivieren

Das Betriebssystem Android besteht aus einer riesigen Ansammlung von Funktionen, die von Google immer wieder aktualisiert, erweitert oder auch ohne große Ankündigung umfangreich ausgebaut werden. Wie erst kürzlich bekannt wurde, hat Google schon vor einigen Monaten einen Nacktfoto-Scanner auf die Smartphones aller Nutzer gebracht. Wir zeigen euch, wie ihr diesen permanent und sicher deaktivieren könnt.



Google betreibt eine Reihe von Kanälen, auf denen Android-Smartphones aktualisiert werden können, denn diese reichen von den Betriebssystem-Updates über die System-Updates und Play Store-Updates bis hin zu den systemnahen Play Services-Aktualisierungen. Im Rahmen dieser Updates hat Google schon Ende vergangenen Jahres den Android SafetyCore für alle Nutzer ausgerollt und standardmäßig aktiviert. Das klingt erst einmal nach einer erhöhten Sicherheit, allerdings in einer anderen Form, als man das vielleicht erwarten würde.

Denn die einzige Funktion des SafetyCore ist derzeit ein Nacktfoto-Scanner, der auch noch standardmäßig aktiviert ist. Das Feature kann bei aktiver Nutzung nach entsprechenden Fotos auf eurem Smartphone suchen und die von den Apps gewünschten Schritte unternehmen. Google hat sich erst nach den kürzlichen Medienberichten zu diesem Thema geäußert und erst vor wenigen Tagen den Nacktfoto-Scanner in Google Messages aktiviert. Das ist derzeit laut Googles offiziellen Angaben auch die einzige App, in der dieser Scanner zum Einsatz kommt.

Innerhalb von Google Messages hat es die Funktion, die Nutzer vor dem Versenden eines solchen Fotos noch einmal zu warnen und die möglichen Folgen zu bedenken. Außerdem scannt es auch eingehende Fotos und kann diese automatisch verpixeln, sodass diese erst nach einer Bestätigung abgerufen werden können. Optional sind das sicherlich sehr gute Funktionen, doch die standardmäßige Aktivierung dieser Funktion und des lokalen Services am Smartphone dürfte nicht jedem Nutzer gefallen.

Diese Verschleierung des Scanners kam in der Community nicht ganz so gut an, sodass wir euch aus aktuellem Anlass noch einmal zeigen, wie ihr die gesamte Funktionalität sicher deaktivieren könnt.









So könnt ihr Googles SafetyCore abschalten

Öffnet die Android-Einstellungen auf eurem Smartphone Geht jetzt in die Kategorie „Apps“ Wählt dort den Punkt „Alle Apps anzeigen“ und dann im Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt „Systemprozesse anzeigen“ Sucht jetzt in der Liste nach „SafetyCore“ Wählt den Eintrag „Android System SafetyCore“ durch antippen aus Jetzt könnt ihr diese Funktion entweder deinstallieren (was meist nicht möglich ist) oder deaktivieren. Die entsprechenden Buttons sollten vorhanden sein

Habt ihr diese Schritte befolgt, wird der SafetyCore abgeschaltet und kann somit weder von Google Messages noch einer anderen App verwendet werden. Damit sollte der lokale Scan nach solchen Bildern unterbunden sein. So lange Google selbst keinen eigenen Schalter für die Funktion bietet – bei Google Messages ist es ja auch nur die Verwendung des Frameworks und nicht der Kern selbst – wird das der einzige Weg zur sicheren Deaktivierung.

Laut Google arbeitet der SafetyCore-Scanner vollkommen lokal und sendet niemals verdächtige Fotos zur weiteren Analyse in die Cloud. Es werden auch keine Rückmeldungen oder Nutzungsstatistiken des Scanners an Google gemeldet. Derzeit kommt das Ganze zwar nur in Google Messages zum Einsatz, aber die Umsetzung als System-Framework lässt vermuten, dass schon bald auch andere Apps diese Funktion nutzen sollen. Denkbar wären Google Fotos, externe Messenger, vielleicht GMail oder zahlreiche andere Apps, die von Eltern für ihre Kinder freigeschaltet werden können. Wie der Scanner im Alltag genau funktioniert, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

» So funktioniert der Nacktfoto-Scanner in Google Messages

Letzte Aktualisierung am 2025-04-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.