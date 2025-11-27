YouTube: Nutzer können die Startseite mit KI optimieren – neue Funktion zeigt sich jetzt bei ersten Nutzern
Nutzer haben bei YouTube eine Reihe von Möglichkeiten, um der Videoplattform zu signalisieren, welche Inhalte sie gerne sehen möchten – und dennoch scheinen die Vorschläge auf der Startseite das nicht immer zu berücksichtigen. Jetzt soll die Künstliche Intelligenz als Alles-Löser auch dieses Problem in Angriff nehmen: Einige Nutzer können ihre Startseite per Prompt anpassen.
Wer bei YouTube Kanäle abonniert, sollte eigentlich erwarten, deren neueste Inhalte auf der Startseite zu sehen – doch das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall. Auch die von vielen YouTubern immer wieder erwähnte „Glock“ macht dabei keinen Unterschied, was nicht nur die Videomacher, sondern auch die Zuschauer nicht unbedingt erfreut. Doch statt am Algorithmus zu drehen, lässt Google es wohl bald die KI richten.
Bei einigen Nutzern taucht jetzt auf der Startseite der neue Tab „Your custom feed“ auf, bei dem der Name zum Teil Programm ist. Nutzer haben dort die Möglichkeit, eine eigene Startseite zusammenzustellen, die dann von den Algorithmen gefüllt wird. Allerdings können keine Kanäle abgelegt oder Themen vorgegeben werden, sondern die Nutzer sollen ihren Wunsch der Künstlichen Intelligenz beschreiben.
Es gibt keine direkten Anpassungsmöglichkeiten, sondern nur den Prompt, in dem der Wunsch für die Startseite eingegeben wird. Darin könnte man Themen erwähnen, bestimmte Kanäle, vielleicht Schwerpunkte, das Alter der Videos, die Kategorie oder andere Dinge. Durch die KI sind kaum Grenzen gesetzt, allerdings ist auch nicht gesagt, dass diese Wünsche vollständig beachtet oder so wie gewünscht gewichtet werden.
Aktuell scheint es sich um einen Testlauf zu handeln, wobei es weder eine Ankündigung noch eine Information über die Verfügbarkeit gibt.
» YouTube: Google bringt den Messenger zurück – erste Nutzer können jetzt wieder miteinander kommunizieren
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,...
|899,00 EUR 684,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+...
|1.199,00 EUR 994,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr...
|1.299,00 EUR 1.059,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|399,00 EUR 385,90 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und...
|149,00 EUR 118,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2025-11-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter