Google Play Store Aktion: Diese 49 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Sonntag gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die neuen Google Deskto-Apps, zeigen euch die beeindruckenden Gemini-Visualisierungen und berichten über das neue Android-Backup. Verpasst auch nicht die starken Aktionen in der PIXEL WEEK im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 18.04.2026

Google Pixel Week: Jetzt noch starke Aktionen nutzen -Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4, Buds & Bundles

Apps
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
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Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
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Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
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QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Ghost Speaker Spirit Box
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Ghost Speaker Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Reverse Video
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Reverse Video
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Watch Faces
PER8 Digital Watch Face
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PER8 Digital Watch Face
Entwickler: PERSONA Watch Face
Preis: Kostenlos
n-Digital: Watch face
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n-Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android: Google bringt lokales Backup ohne Cloud – warum nicht das Beste aus beiden welten? (Meinung)

Gemini: So lassen sich jetzt interaktive Visualisierungen erstellen – beeindruckende Funktion startet (Video)




pixel angebote

Spiele
SciFi Survivor Premium
SciFi Survivor Premium
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SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
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Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
Chain the Color Block
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Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
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Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
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Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
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Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Braincup
Braincup
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Braincup
Entwickler: Simon Schubert
Preis: Kostenlos
[365fun] Mountain Climbing
[365fun] Mountain Climbing
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[365fun] Mountain Climbing
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
[365fun] Matching Game2
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[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
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[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Circle Jump
Circle Jump
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Circle Jump
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
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Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Blocks Falling - Puzzle
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Blocks Falling - Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
King of Defense Premium
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King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
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Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
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Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
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King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Prismatic Icon Pack
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Prismatic Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Firefly Neon Icon Pack
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Firefly Neon Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
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Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
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Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Purplediant - Icon Pack
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Purplediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
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Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
LineBula Black - Icon Pack
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LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Rose - Red Icon Pack
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Rose - Red Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Color Line - Vibrant Icon Pack
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Color Line - Vibrant Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Yellow - Icon Pack
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Red Yellow - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
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Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Zamrud Turqoise - Icon Pack
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Zamrud Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Turqoise - Icon Pack
Turqoise - Icon Pack
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Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Toska - Turqoise icon pack
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Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Dots Live Wallpaper - Battery
Dots Live Wallpaper - Battery
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Dots Live Wallpaper - Battery
Entwickler: JustNewDesigns
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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