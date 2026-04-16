Gemini: Google startet neue Desktop-App für macOS – bringt den KI-ChatBot erstmals auf den Desktop

Google expandiert weiter auf dem Desktop und hat jetzt erstmals eine App für Gemini außerhalb der mobilen Welt veröffentlicht. Nahezu zeitgleich mit dem Start der Google-App für Windows gibt es jetzt die Gemini-App für Mac, mit der sich der KI-ChatBot direkt am Computer aufrufen lässt. Der Funktionsumfang entspricht dem KI-ChatBot, erweitert dies aber um eine Reihe von Integrationen.



Google weiß wirklich zu überraschen, und das ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar: Nur zwei Tage nach dem Start der Google-App für Windows gibt es jetzt eine Gemini-App für Mac. Diese sieht ihrem Windows-Pendant mit anderem Namen und Schwerpunkt zum Verwechseln ähnlich und bringt recht ähnliche Funktionen auf den macOS-Desktop. Die App bringt den Gemini-Prompt mit all seinen Möglichkeiten inklusive der Möglichkeit zum Upload von Medien.

Die Gemini-App soll sich mit einer neuen Tastenkombination jederzeit als schwebendes Fenster öffnen lassen, sodass der Gemini-Prompt stets möglich ist, ohne ein Browserfenster öffnen zu müssen. So sollen die Nutzer ihre Antworten genau dann erhalten, wenn sie sie brauchen. Neben der Eingabe von Text oder dem Upload von Medien lässt sich auch der Desktop freigeben, ein einzelnes Fenster freigeben oder eine der angebundenen Apps aufrufen.

Ob Sie einen Marktbericht erstellen und ein Datum überprüfen müssen oder ein Budget in einer Tabellenkalkulation planen und die richtige Formel benötigen – Sie erhalten schnell die Antwort und können direkt weiterarbeiten. Kreative können mit Nano Banana außerdem im Handumdrehen Bilder oder mit Veo Videos erstellen, um eine Idee zum Leben zu erwecken, ohne ihren kreativen Fluss zu unterbrechen.

Die Idee der App ist klar: Die Nutzer sollen Gemini als stets verfügbares Werkzeug verstehen, das auf Knopfdruck zur Verfügung steht und schnelle Ergebnisse und Lösungen liefert. Warum man sich unter Windows und Mac für unterschiedliche Ansätze entschieden hat, dürfte zunächst das Geheimnis der Entwickler bleiben. Die App steht ab sofort weltweit für alle Mac-Nutzer zum Download zur Verfügung.

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[9to5Google]

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