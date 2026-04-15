Google-App für Windows: Neue Desktop-App startet weltweit – bringt Suche, Gemini, Launcher, Lens (Video)

Es kommt nicht ganz so häufig vor, dass Google eine neue Desktop-App startet – doch jetzt ist es nach einer langen Testphase so weit: Ab sofort steht die Google App für Windows für alle Nutzer weltweit zum Download bereit und kann in englischer Sprache verwendet werden. Die App bringt eine Reihe von Produkten auf den Desktop, die sich bequem und deutlich schneller nutzen lassen.



Im Sommer letzten Jahres hatte Google erstmals die Google-App für Windows vorgestellt, die damals noch auf ausgewählte Nutzer beschränkt war – das ändert sich jetzt. Ab sofort steht die App weltweit für alle Nutzer zum Download bereit und kann innerhalb weniger Sekunden installiert, eingerichtet und sehr schnell verwendet werden. Eine echte Bezeichnung hat die App nicht, man spricht abwechselnd von „Google App für Desktop“ oder „Google App für Windows“.

Google-Suche am Desktop

Die Kernfunktion der App ist es, die Google-Suche auch außerhalb des Browsers auf den Desktop zu bringen. Dafür bietet die App eine schwebende Suchleiste, die mit allen Funktionen ausgestattet ist, die auch aus dem Browser bekannt sind: Es lassen sich Suchanfragen eingeben, es gibt eine automatische Vervollständigung und die Ergebnisse werden direkt im schwebenden Overlay gezeigt. Der Hauptfokus liegt dabei aber weniger auf der Websuche selbst, sondern viel mehr auf dem standardmäßig aktivierten KI-Modus – also Gemini über die Hintertür.

Die App lässt sich aber nicht nur mit Textanfragen füttern, sondern auch mit unterschiedlichen Medien: Zieht einfach eine Bilddatei, ein Dokument oder ein PDF in die App und schon wird diese zu Google hochgeladen und von der KI analysiert. Funktionell betrachtet wandeln sich die App dadurch in eine abgespeckte Gemini-Variante. Übrigens inklusive Seitenleiste mit Möglichkeit zum Aufruf vergangener Konversationen und Suchanfragen.









Google Lens

Nicht nur die Websuche und Gemini sind mit an Bord, sondern auch Google Lens: Es lassen sich sowohl Bilder zur Analyse hochladen als auch direkt vom Desktop auswählen. Es stehen gleich drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Wahl, mit denen sich Darstellungen vom Desktop analysieren lassen: Entweder die Freigabe der gesamten Displayfläche, die Freigabe des aktiv genutzten Fensters oder eine freihändige Auswahl per Cursor – sozusagen das Circle-to-Search für den Desktop, nur in eckiger Form.

Dateisuche

Die Suchleiste durchsucht standardmäßig nicht nur das Web und die KI-Vorschläge, sondern auch die auf dem Computer abgelegten Dateien: Gebt einfach einen Dateinamen ein und etwas weiter unten in der Liste erscheinen Dateivorschläge, die sich direkt aus der Vorschlagsliste aufrufen lassen. Die App kommt erstaunlicherweise ohne Indexierung aus und bietet aus dem Stand eine schnellere Dateisuche als Windows. Parallel dazu findet eine Dateisuche im Cloudspeicher Google Drive statt.

App-Launcher

Zusätzlich zu den Dateien durchsucht die App auch installierte Apps und abgelegte Verknüpfungen. Somit lässt sich die Suchleiste auch als App-Launcher verwenden und der Start von so mancher App vielleicht schneller als auf dem bisherigen Weg erfolgen. Gerade für auf dem Desktop abgelegte Verknüpfungen ist das praktisch, weil die App über allen anderen Anwendungen schwebt.









Aufruf per Tastenkombination

Die App lässt sich sowohl über den System-Tray aufrufen, wo sie dauerhaft im Hintergrund agiert, als auch über eine ganz neue Tastenkombination, die man den Nutzern sicherlich schnell antrainieren will: Drückt einfach ALT+Leertaste und die App steht blitzschnell zur Eingabe bereit. In meinen Testläufen ging das so schnell, dass ich praktisch unmittelbar nach dem Loslassen der Leertaste mit dem Tippen für die Suchanfrage beginnen konnte.

Aber auch damit erschöpft sich der Funktionsumfang der App noch nicht: Die App kann schnelle Antworten liefern, Texte übersetzen, Text aus Bildern extrahieren und vieles mehr, was mit Lens, Google-Suche und Gemini möglich ist. Der Funktionsumfang dürfte im Laufe der nächsten Monate sicherlich noch ausgebaut werden, sodass die App eine Anlaufstelle für Google-Dienste auf dem Desktop werden könnte.

Aktuell steht die App nur in englischer Sprache zur Verfügung, ihr könnt aber problemlos deutsche Suchanfragen eingeben und erhaltet auch deutschsprachige Antworten. Die Oberfläche ist so minimal gestaltet, dass die eingestellte Sprache kaum eine Rolle spielt.

» Hier geht es zur Google-App für Windows

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.