Android: Google bringt eine ganz neue Backup-Lösung – Quick Share sichert Dateien auf dem PC (Teardown)

Google hat das Betriebssystem Android im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Backup-Lösungen ausgestattet, die viele verschiedene Medientypen abdecken. Jetzt zeigt sich zusätzlich zu den bestehenden Kanälen eine ganz neue Lösung, die nicht mehr auf die Cloud, sondern die beim Nutzer vorhandene technische Infrastruktur setzen soll: Quick Share soll Smartphone-Medien automatisch auf dem Computer sichern.





Ich hatte euch hier im Blog erst kürzlich das umfangreiche Android-Backup zusammengefasst, das Google im Laufe der Jahre rund um Google Fotos, Google Drive und andere Dienste aufgebaut hat. Alle haben sie gemeinsam, dass die Daten in der Cloud gespiegelt werden, was zwar im Google-Universum als sicher gilt, aber vielleicht nicht als klassisches Backup bezeichnet werden kann. Schon bald soll der nächste Schritt folgen.

Ein Teardown der aktuellen Version von Google Quick Share hat jetzt ergeben, dass die App eine eigenständige Backup-Funktion erhält. Diese nennt sich „Automatic Backup“ und soll dafür sorgen, dass alle ausgewählten Dateien oder Medientypen auf einen angebundenen Computer übertragen werden. Dazu wird ein Partnergerät festgelegt, es werden die zu sichernden Medientypen ausgewählt und Quick Share sollte im Hintergrund den Rest erledigen.

Konkret läuft das wohl so ab, dass Quick Share automatisch eine Verbindung zwischen den Geräten aufbaut und die Daten je nach Verfügbarkeit per Bluetooth oder WLAN vom Smartphone an den Computer sendet. Dazu gehört natürlich auch die Empfänger-App für Windows, mit der die Verbindung aufgebaut wird und die festlegt, wohin die empfangenen Dateien gespeichert werden sollen. Für dieses Ende der Übertragungskette gibt es aktuell aber noch keinen Hinweis per Teardown.

In der aktuell sichtbaren Umsetzung ist es so, dass die Daten nur gesichert werden, sich aber nicht automatisiert vom Smartphone löschen lassen. Natürlich würde das der Definition eines Backups widersprechen, aber auch auf den besten Geräten geht der Speicherplatz irgendwann zur Neige, sodass eine optionale automatische Löschung sicherlich nicht verkehrt wäre. Ob und wann das Ganze ausgerollt wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

[Android Authority]

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