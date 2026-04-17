Pixel Update: Neues im Pixel Launcher, Pixel Glow lässt Pixel 11 leuchten, Android 17 Beta, Pixel Week-Aktionen

Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns einige interessante Themen und Einblicke gebracht. Die Pixel 11-Smartphones rücken näher, wir fassen euch alle Infos zusammen, berichten über die leuchtende Rückseite und mehr. Aber auch die Android 17 Beta 4 ist da und es gibt Neues im Pixel Launcher. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zweite volle Aprilwoche war aus Pixel-Sicht recht interessant, denn es gibt viele neue Informationen zu den Pixel 11-Smartphones. Wir zeigen euch viele Bilder, technische Details und berichten über die leuchtende Rückseite mit Pixel Glow. Außerdem gibt es Neues im Pixel Launcher und die Smartphones werden zum Krisengewinner. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Wir fassen euch alle bisher bekannten Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammen. Schon jetzt gibt es viele Bilder zu den vier kommenden Smartphones Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold sowie eine ganze Reihe von Spezifikationen. Im Folgenden Artikel findet ihr alle Details.

» Alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones

Widget im Pixel Launcher mit neuen Kategorien

Das Widget im Pixel Launcher bekommt eine Reihe neuer Kategorien, die sich jetzt im Rahmen eines Teardowns freischalten ließen. Wir zeigen euch die Kategorien, die in Kürze im ‚auf einen Blick‘-Widget zu finden sein könnten. Es ist schon die zweite Erweiterungsrunde seit dem Pixel Feature Drop.

» Pixel Launcher bekommt neue Kategorien für das ‚auf einen Blick‘-Widget









Pixel-Smartphones als Krisengewinner?

Der Smartphone-Markt ist im ersten Quartal um 6 Prozent abgestürzt und laut den Ausblicken wird sich das in den nächsten Quartalen noch verschärfen. Auch für Android geht es stark bergab, aber dennoch darf man sich bei Google freuen: Denn die Pixel-Smartphones sind Krisengewinner und können gemeinsam mit dem iPhone noch zulegen.

» Pixel-Smartphones können als einzige Marktanteil steigern

Android 17 Beta 4 für Pixel-Smartphones startet

Google hat die Android 17 Beta 4 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die noch einmal eine Reihe von Neuerungen mitbringt. Laut Google ist das bereits die letzte Beta für Android 17, sodass wir jetzt nahezu die finale Version haben. Der Rollout des letzten Release kann dann schon für Mitte Mai erwartet werde – also recht nah am Termin für die Google I/O.

Im Artikel zeigen wir euch die angekündigten Neuerungen und die behobenen Probleme.

» Google veröffentlicht Android 17 Beta 4 für Pixel-Smartphones

Pixel Glow bringt neue Lichtleiste auf Pixel 11

Die Android 17 Beta enthält einen eindeutigen Hinweis auf eine Neuerung bei den Pixel 11-Smartphones, die jetzt für Rätselraten sorgt: Die Pixel 11-Smartphones werden einen Lichtstreifen auf der Rückseite erhalten, der über gewisse Dinge informieren soll. Wo dieser Lichtstreifen positioniert wird, lässt sich noch nicht sagen – doch wir haben im folgenden Artikel eine Vermutung aufgestellt und visualisiert.

» Pixel Glow bringt neuen Lichteffekt auf Pixel 11-Smartphones









Pixel Week mit starken Aktionen im Google Store

Es gibt viele neue Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr nicht verpassen solltet. Im Rahmen der Pixel Week gibt es neue Aktionen rund um die Pixel-Produkte. Es gibt bis zu 35 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, hohe Rabatte auf die Pixel Buds, die Pixel Watch 4 und viele weitere Produkte.

» Pixel 10-Smartphones jetzt zum Bestpreis im Google Store

» Pixel Week bringt starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.