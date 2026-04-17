Gemini Update: Neue Desktop-Apps, proaktive KI, Lyria, beeindruckende Funktionen, Chrome, Roboter & Gefühle

Es geht eine vollgepackte Gemini-Woche zu Ende, die uns wieder viele Neuerungen gebracht hat: Google hat neue Gemini-Apps gestartet, es kommt eine proaktive KI, man startet beeindruckende visuelle Funktionen und mehr. Aber auch die Robotik geht voran, die Gemini-Gefühle und auch die Chrome-Integrationen machen Fortschritte. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die zweite volle Gemini-Woche im April bringt uns viele große Neuerungen, über die wir natürlich berichtet haben: Neue Desktop-Apps, es kommt eine proaktive KI, neue Integrationen von Gemini in Google Chrome und vieles mehr. Wir berichten aber auch über Google Finanzen, über Lyria und sogar die Robotik. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Lyria als Albtraum der Musikindustrie?

Ist Lyria der Albtraum der Musikindustrie? Googles KI kann jetzt dreiminütige Songs erstellen, die innerhalb weniger Minuten auf Wunsch generiert werden. Es lässt sich jederzeit anpassen und meist ist schon beim ersten Versuch ein Ergebnis zu hören, das man locker in den Charts verorten würde.

» Gemini Lyria ist da – jetzt hat die Musikindustrie ein Problem

Gemini-Speicherplatz bald nicht mehr kostenlos?

Ist der von Gemini benötigte Speicherplatz schon bald nicht mehr kostenlos? Die Datenmengen sind riesig, eine Anbindung an Google One längst vorhanden. Es gibt gute Gründe, dass Google dies schon bald ändert und den Nutzern den Speicherplatz von den Gemini-KIS in Rechnung stellen wird.

» Ist der Gemini-Speicherplatz in Google One bald nicht mehr kostenlos?









Google Finanzen & Gemini

Google Finanzen bekommt jetzt auch hierzulande einen Neustart, der von Gemini und dessen KI angetriebn ist. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen der Plattform.

» Google Finanzen erhält Neustart mit Gemini

Gemini erstellt interaktive Visualisierungen

Gemini kann jetzt beeindruckende interaktive Visualisierungen generieren, die für das Verständnis von Zahlen und Informationen sorgen sollen. Das ist wirklich sehenswert und kann in vielen Kategorien sehr hilfreich sein.

» Gemini kann jetzt interaktive Visualisierungen erstellen

Gemini Your Day

Gemini bekommt einen neuen „Your Day“-Bereich, der proaktiv über anstehende und geplante Dinge informieren soll. Schaut mal herein, was sich dahinter verbergen soll.

» Gemini bekommt einen proaktiven Assistenten

Google I/O Gemini-Schwerpunkt

Gemini ist wenig überraschend einer der großer Schwerpunkte der Google I/O. Schon jetzt gibt es Informationen zu den geplanten Panels.

» Gemini ist ein Schwerpunkt bei Google I/O

Neue Google-App für Windows

Google hat eine neue App für Windows gestartet, die den KI-Modus auf den Desktop bringt. Die App hat aber noch sehr viel mehr im Gepäck und kann sogar Bilder, Dokumente und den Displayinhalt analysieren.

» Neue Google-App bringt Gemini auf den Windows-Desktop









Google Chrome & Gemini

Google Chrome baut die Gemini-Integration weiter aus. Viele KI-Prompts lassen sich jetzt als Skill speichern und damit noch schneller als bisher erneut abrufen bzw. auf die sichtbaren Inhalte anwenden. Außerdem wird der KI-Modus tiefer integriert und soll die Recherche im Web vereinfachen.

» Gemini kann KI-Funktionen als Skill speichern

» Google Chrome integriert KI-Modus tiefer als zuvor

Gemini in Google Home

Gemini für Google Home bekommt viele neue Funktionen, mit denen die Sprachsteuerung sowie der Zugriff auf Medien, Musik, Listen und mehr optimiert werden soll.

» Gemini bringt viele neue Funktionen zu Google Home

Gemini Robotics

Gemini baut gemeinsam mit der Google-Tochter Deepmind an neuen Robotern. Jetzt hat man einen Zwischenstand gegeben und gezeigt, wie weit diese Robotik mittlerweile gekommen ist. Aus Softwaresicht hat man große Fortschritte gemacht und ermöglicht viele autonome Dinge.

» Gemini Robotics macht große Fortschritte

Neue Gemini-App für Mac startet

Nicht nur für Windows gibt es eine neue Google-App rund um die KI, sondern auch für Mac-Nutzer. Jetzt hat man die recht ähnliche Gemini-App für Mac gestartet, die den KI-ChatBot und mehr auf den Desktop bringt.

» Google startet neue Gemini-App für Mac









Gemini 3.1 Flash TTS bekommt Gefühle

Die KI-Sprachausgabe Gemini 3.1 Flash TTS bekommt ein großes Update, das qualitativ stark nachlegen soll. Man spricht von besseren Betonungen, mehr Stimmenauswahl und einer Fast-Top-Platzierung unter allen Sprachausgabe-Technologien. Besonders spannend ist allerdings, dass die Gemini-KI jetzt auch Gefühle durch die Stimmlage ausdrücken können soll. Hört man im Beispiel herein.

» Gemini-Sprachausgabe bekommt Unterstützung für Gefühle

Gemini Nano Banana mit persönlichen Bildern

Gemini Nano Banana als KI-Bildgenerator kann jetzt Bilder mit persönlicher Note erstellen. Es sollen die Wünsche und Vorlieben der Nutzer beachtet werden, ohne dass diese sie angeben müssen. Außerdem kann das KI-Tool per Personal Intelligence auf Google Fotos zugreifen und Bildern von Personen erstellen die sich in Google Fotos befinden und dort entsprechend mit Namen getaggt wurden.

» Gemini Nano Banana kann jetzt persönliche Bilder erstellen

Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.