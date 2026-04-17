Android Auto: Google bringt neues Backup, neues Teilen, Android 17 Beta, KI-Apps und neue Android Auto-Apps

Wir überschreiten mit der zu Ende gehenden Android-Woche das Bergfest und auch diesmal gab es wieder sehr viele interessante Themen rund um das mobile Betriebssystem. Wir haben über ein neues Backup berichtet, eine neue Sharing-Lösung, den Start von Android 17, neue Android Auto-Apps, neue KI-Apps und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Google hat den großen Schwung der ersten Woche mitgenommen und auch in den letzten Tagen viele Neuerungen zu Android gebracht: Man arbeitet an einem neuen Backup, bringt neue KI-Apps auf die Plattform, wir konnten neue Android Auto-Apps zeigen, über eine neue Teilen-Lösung berichtet und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Nutzer sollen mehr Zeit mit Android Auto verbringen

Google möchte offenbar, dass die Menschen mehr Zeit im Auto verbringen und diese natürlich mit Android Auto verbringen. Anders lassen sich einige neue Funktionen kaum erklären, die mit dem Fahren nicht mehr viel zu tun haben und hauptsächlich das Entertainment in den Vordergrund stellen. Wir zeigen euch, was alles kommt bzw. schon ausgerollt wurde.

» Google will Android Auto-Nutzer noch länger im Fahrzeug halten

Google startet neue KI-Apps für Android

Google startet einen Schwung neuer KI-Apps für die mobilen Plattformen. Wir zeigen euch die Edge Gallery und Edge Eloquent, das in Kürze für Android starten soll.

» Google startet gleich zwei neue mobile Android-Apps









Search Live für alle Android-Nutzer

Google startet Search Live jetzt weltweit für alle Nutzer. Man bringt damit eine ganz neue Form der Suchfunktion mit Live-Komponente zu allen Android-Nutzern.

» Neue Suchfunktion Search Live startet jetzt für alle Nutzer

Android bekommt neue Backup-Lösung

Android bekommt eine ganz neue Backup-Lösung, die nicht auf die Cloud setzt, sondern den Computer in den Vordergrund stellt. Mit Quick Share sollen Dateien vom Android-Smartphone automatisch zum Computer übertragen werden können.

» Android bekommt neues Computer-Backup

Tap to Share kommt

Eine neue Tap to Share-Funktion kommt zu Android, die den Dateiaustausch zwischen zwei Smartphones erleichtern soll. Dazu soll es zukünftig genügen, die Smartphones einfach mit dem Display zusammenzuhalten. Schon jetzt wissen wir sehr genau, wie das funktionieren soll.

» Android bekommt bald eine neue Tap-to-Share-Funktion

Android Auto mit Google Meet

Android Auto bekommt Unterstützung vom Messenger Google Meet. Ab sofort lassen sich Konversationen mit dem Messenger Google Meet in Android Auto nutzen – allerdings mit Ausnahmen.

» Google Meet startet jetzt für viele Nutzer von Android Auto

Smartphone-Markt in der Krise

Der Smartphone-Markt stürzt wie erwartet recht heftig ab. Es geht um ganze sechs Prozent nach unten und der Anteil von Android fällt noch weiter. Dennoch darf man sich bei Google freuen.

» Smartphone-Markt schrumpft stark – Android verliert Marktanteile









Android ist Top-Thema auf der Google I/O

Google hat die Topthemen der Entwicklerkonferenz Google I/o veröffentlicht. Jetzt hat man verraten, dass auch Android eine wichtige Rolle spielen und mehrere Sessions füllen wird.

» Android ist eines der größten Themen der Google I/O

Android 17 Beta 4 ist da

Google hat die Android 17 Beta 4 veröffentlicht, die ab sofort auf die Pixel-Smartphones heruntergeladen werden kann. Dabei soll es sich laut Ankündigung um die letzte Beta-Version handeln, sodass wir uns schon bald auf den finalen Release freuen dürfen.

» Google startet Android 17 Beta 4

Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.