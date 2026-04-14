Android & Pixel: Smartphone-Markt stürzt in die Krise – nur Google Pixel und Apple legen zu (Q1 2026)

Der Smartphone-Markt steckt in einer Krise, die sich in den kommenden Monaten wohl noch massiv ausweiten soll – bei dieser Feststellung sind sich alle Marktforscher einig. Jetzt gibt es eine erste Bestätigung durch den Rückblick auf das 1. Quartal 2026, das mit nur zwei Ausnahmen lediglich Verlierer kennt: Sowohl Apple als auch Google Pixel sind die einzigen Marken mit Wachstum.



Viele Marktforscher sagen nicht nur herausfordernde Jahre 2026 und 2027 hervor, sondern prognostizieren derzeit häufig einen echten Aufschwung für die Pixel-Smartphones – wir hatten hier im Blog bereits mehrfach auf solche Berichte hingewiesen. Jetzt hat man bei Counterpoint Research die Zahlen für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht und bestätigt diese Einschätzungen. Für den Gesamtmarkt geht es bergab, während man sich bei Apple und Google freuen darf.

Laut Counterpoint ist der Smartphone-Markt im 1. Quartal 2026 um sechs Prozent geschrumpft – was bei diesen Dimensionen eine große Schwankung mit vielen Millionen Geräten darstellt. Der Verlust ist hauptsächlich auf den Android-Markt zurückzuführen, denn Apple konnte erstmals seit sehr vielen Jahren in einem ersten Quartal den Spitzenplatz einnehmen. Die Marke aus Cupertino kommt auf ganze 21 Prozent Anteil bei den Smartphone-Verkäufen – fünf Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor.

Samsung ist mit einem Anteil von 20 Prozent nur knapp hinter Apple und mittlerweile bringen auch die kleinen Marken wie Honor, Nothing oder eben Google Pixel wieder mehr Gewicht auf die Waage – ihr Anteil steigt auf insgesamt 28 Prozent. Laut Counterpoint sind die Verkaufszahlen von Google Pixel innerhalb eines Jahres um 14 Prozent gestiegen. Man führt das auf die starken Pixel 10-Smartphones sowie den frühen Release des Pixel 10a zurück. Wobei Letztes natürlich nur wenige Verkaufswochen beitragen konnte.

Der Ausblick auf das Gesamtjahr und auch das kommende Jahr bleibt negativ. Man will keine Zahlen nennen, aber der Einbruch könnte die sechs Prozent des ersten Quartals wohl noch übersteigen. Google darf sich daher zeitgleich über die steigenden Pixel-Verkäufe freuen und über den sinkenden Android-Marktanteil sorgen.

» Android & Pixel: Smartphone-Markt stürzt in die Krise – nur Google Pixel und Apple legen zu (Marktforscher)

[Counterpoint]

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