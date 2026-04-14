Gemini: Google bringt proaktiven Assistenten in die App – neues ‚Gemini You Day‘ zeigt sich jetzt im Teardown

Google baut den KI-ChatBot Gemini immer wieder mit neuen Funktionen aus, die den Nutzern viele Möglichkeiten zur Verwendung für Fragen und Aufgaben geben. Jetzt steht ein ganz neuer Bereich vor der Tür, der die Nutzer proaktiv über ihren Tag informieren und von Terminen über Aufgaben bis anstehenden E-Mails oder wichtigen Schlagzeilen auf den neuesten Stand bringen soll: Gemini Your Day.



Die Grenzen von Gemini verschieben sich immer weiter, denn es gibt kaum noch etwas im digitalen Bereich, das Gemini nicht wenigstens im Ansatz beherrscht. Allerdings gilt trotz aller Innovationen nach wie vor der Ansatz, dass die Nutzer eine Frage oder Aufgabe stellen und die KI entsprechend reagiert. Das funktioniert sehr gut, entspricht aber nicht vollumfänglich der Mission eines persönlichen digitalen Assistenten.

Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns der neue Bereich „Your Day“, der die Nutzer erstmals proaktiv informieren soll. Laut den extrahierten Codezeilen soll Gemini an dieser Stelle einen „proaktiven Feed für den Tag“ zusammenstellen. Was darin alles enthalten sein wird, geht aus den Strings leider nicht hervor. Es soll eine Verbindung zur Gemini Personal Intelligence bestehen, die auf viele Dienste von GMail über den Kalender bis zu Drive und Chrome zugreifen kann.

Es ist zu erwarten, dass sich an dieser Stelle eine Agenda mit offenen Aufgaben befindet. Dabei könnte es sich um Termine aus dem Google Kalender handeln, um Aufgaben aus Google Tasks, vielleicht wichtigen E-Mails, offenen Rechnungen, eventuell gemeinsam bearbeitete Dateien oder andere Dinge. Die Liste der offenen Aufgaben kann je nach Person und Tag natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Aber auch wichtige Schlagzeilen, persönliche Nachrichten oder profane Dinge wie das Wetter könnten sich dort wiederfinden.

Der Google Assistant hatte vor einiger Zeit die Funktion „Snapshot“ geboten, in der ebenfalls einige Informationen aus anderen Google-Apps zusammengetragen wurden. Spannend wird es sein, wie man das „proaktiv“ definiert. Denn wenn die Nutzer den Bereich erst aufrufen müssen, ist das wieder nicht unbedingt als proaktiv (unaufgefordert) zu bezeichnen. Erst vor wenigen Monaten hatte Google Labs die völlig neue App Google Gemini CC vorgestellt, die einen solchen persönlichen Feed anbieten soll.

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