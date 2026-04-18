YouTube Premium: Das Abo wird teurer – Google erhöht die Preise für viele Nutzer (noch nicht in Deutschland)

Ein Abo bei YouTube Premium gehört für immer mehr Nutzer zur Grundausstattung, um sowohl die Videoplattform als auch das Musikstreaming voll auskosten zu können. Jetzt zeichnet sich allerdings eine Preiserhöhung ab, die die Diskussionen um die Sinnhaftigkeit des Abos erneut entfachen könnte: In den USA hat man vor wenigen Tagen die Abopreise angehoben und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch in Deutschland so weit ist.



Wer die Videoplattform YouTube rein technisch betrachtet vollkommen werbefrei nutzen möchte, kann das mit einem Abo bei YouTube Premium tun, das in mehreren Paketvarianten angeboten wird. Je nach gewähltem Paket gibt es zusätzlich den werbefreien Zugriff auf YouTube Music Premium, die Möglichkeit zum Teilen des Pakets mit bis zu fünf Familienmitgliedern so wie eine Reihe von funktionellen Vorteilen.

In der vergangenen Woche hat Google alle US-Abonnenten darüber informiert, dass die YouTube Premium-Tarife ab sofort im Preis steigen – wirksam mit der nächsten Erneuerung des Abos. Je nach Paket steigen die Preise prozentual mal mehr und mal weniger. Hier einmal die Übersicht über die neuen US-Preise sowie den Ausgangspreis, der noch vor wenigen Tagen galt:

Jetzt informiert Google alle US-Nutzer darüber, dass die Abopreise steigen – und zwar in folgendem Ausmaß:

YouTube Premium: 15,99 Dollar pro Monat (Vorher 13,99)

(Vorher 13,99) YouTube Premium Lite: 8,99 Dollar pro Monat (Vorher 7,99)

(Vorher 7,99) YouTube Premium Family: 26,99 Dollar pro Monat (Vorher 22,99)

(Vorher 22,99) YouTube Music Premium: 11,99 Dollar pro Monat (Vorher 10,99)

Die Preissteigerungen fallen meiner Meinung nach recht moderat aus. Wer ein sparsames Lite-Abo besitzt, muss nur einen Dollar zusätzlich im Monat auf den Tisch legen. Das Musik-Abo wird ebenfalls um nur einen Dollar nach oben geschraubt. Für das große Paket zahlt man zwei Dollar mehr – einen Dollar für die werbefreie Plattform und einen Dollar für Musik. Wer das Familienpaket besitzt, muss vier Dollar pro Monat drauflegen, was bei maximal möglicher Teilung aber auch weniger als 1 Dollar mehr pro Monat pro Person sind.









Erste Preiserhöhung seit drei Jahren

Während viele andere Streamingplattformen ihre Preise gefühlt jährlich nach oben schrauben, zeigt sich Google gemütlicher: Die Preiserhöhung für YouTube Premium ist die erste seit drei Jahren und fällt mit nur einem Dollar pro Angebot wirklich moderat aus. Das kann man sicherlich damit begründen, dass bei YouTube „nur“ die Kosten für die Infrastruktur steigen sowie die Inflation ausgeglichen werden muss, während andere Streamingplattformen auch steigende Produktionskosten abfedern müssen.

Preiserhöhung auch in Deutschland?

Es ist nicht davon auszugehen, dass Google diese Preiserhöhung nur in den USA durchführen wird. Bei der letzten Erhöhung vor drei Jahren war es so, dass es mehrere Monate dauerte – nämlich bis November 2023 – bis der Preis auch in Deutschland stieg. Gut möglich, dass es diesmal genauso abläuft und wir im Herbst einen Euro mehr für die Pakete bezahlen müssen. Der Umfang der Verteuerung sollte nicht größer ausfallen als in den USA.

Natürlich sind Preiserhöhungen immer ärgerlich, darüber muss man überhaupt nicht diskutieren. Dennoch ist YouTube Premium nach wie vor das attraktivste Paket im Markt, das seinen Mehrwert für viele Nutzer täglich und umfangreich zeigt. Weil ich bereits mit einer Preiserhöhung in den kommenden Monaten gerechnet hatte, habe ich erst vor wenigen Tagen hier im Blog eine Lanze für YouTube Premium gebrochen und begründet, warum das Paket _für mich_ persönlich jeden Cent wert ist.

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

» YouTube Premium: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr – Upgrade für Lite-Abo ist Gamechanger (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.