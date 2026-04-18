Google One: YouTube Premium jetzt zum halben Preis! Neuer Vorteil für viele Speicherplatz-Abonnenten

Abonnenten von Google One profitieren neben dem gebuchten Speicherplatz auch immer wieder von einigen Aktionen und Vergünstigungen, die ihr gewähltes Paket mit sich bringt. In diesen Tagen hat man wieder ein starkes Extra, denn jetzt gibt es für viele Abonnenten YouTube Premium zum halben Preis. Natürlich gibt es einige Einschränkungen, aber vielleicht seid ihr ja dabei.



Es ist anzunehmen, dass es größere Überschneidungen bei den Abonnenten von Google One und YouTube Premium gibt – nicht ohne Grund hat Google die beiden Plattformen zuletzt etwas näher zusammengerückt. Je nach eigener Konstellation kann sich das jetzt für euch auszahlen, denn treuen Speicherplatz-Abonnenten bietet man jetzt das YouTube-Paket stark vergünstigt an.

YouTube Premium zum halben Preis

Der konkrete Vorteil lautet, dass man vielen Google One-Abonnenten jetzt YouTube Premium ein Jahr zum halben Preis anbietet. Dabei geht es um das Standardpaket für einen einzelnen Nutzer, das 12 Monate lang mit 50 Prozent Rabatt zu haben ist. Wer sich für YouTube Premium Lite interessiert, YouTube Premium Student nutzen kann oder gar das Familienabo hat, kann an der Aktion leider nicht teilnehmen.

Wer bereits ein YouTube Premium-Abo besitzt und den Vorteil nutzen möchte, muss sein bestehendes Abo kündigen und dieses über den Link auf der Aktionsseite noch einmal neu abschließen. Es folgt eine 12-monatige Bindung für diesen Preis, anschließend würde das Abo ohne vorherige Kündigung in das Standardpaket übergehen. Wer ohnehin vorher das Standardpaket besaß, wird das recht praktisch finden.

Aber wer kann sich diesen Vorteil nun sichern?









Vorteil für Google One Premium-Abonnenten

Der Vorteil wird allen Abonnenten von Google One Premium angeboten, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Als Premium-Abo zählen alle Pakete ab einem Speicherplatz-Kontingent von 2 Terabyte und darüber. Google weist darauf hin, dass YouTube Premium bei Google AI Ultra schon kostenlos integriert ist und daher natürlich nicht zum halben Preis abgeschlossen werden kann und muss. Nutzer aus Österreich und der Schweiz sind leider von der Aktion ausgeschlossen.

Viele Nutzer werden in diesen Tagen per E-Mail über die Aktion informiert und werden auf die verlinkte Aktionsseite weitergeleitet. Für mich würde der Vorteil prinzipiell auch in Frage kommen, doch als österreichischer Nutzer erhalte ich die Aktion nicht und bin ohnehin mit dem Familienpaket unterwegs, das sich nicht im Rahmen dieser Aktion zum halben Preis buchen lässt. Wer die Aktion nutzen kann und grundsätzlich interessiert ist, sollte den Vorteil einfach mal mitnehmen.

» Aktionsseite: Google One & YouTube Premium

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Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.