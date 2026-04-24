Neues Google-Rechenzentrum in Europa: Google baut erstes Rechenzentrum in Österreich – nach 18 Jahren

Weltweit gibt es Dutzende Google-Rechenzentren und schon bald wird ein neues dazukommen: Nach einer Planungszeit von fast zwei Jahrzehnten hat man in dieser Woche den Bau des ersten Rechenzentrums im Herzen von Österreich angekündigt. Das ab sofort im Bau befindliche Rechenzentrum ist ein Teil der Investitionen in die digitale Infrastruktur in ganz Europa und soll vor allem den massiv steigenden KI-Rechenbedarf abdecken.



Das erste Google-Rechenzentrum in Österreich war lange Zeit ein Running Gag und über Jahre wusste niemand, ob es überhaupt jemals gebaut werden wird: Unser erster Artikel über das Google-Rechenzentrum in Kronstorf stammt bereits aus dem Jahr 2008. Schon damals besaß Google das entsprechende Grundstück seit zwei Jahren und es wurde bekannt, dass es eventuell zu Verzögerungen kommen könnte. Acht Jahre später hatten wir zehnjähriges Grundstücks-Jubiläum gefeiert, aber erst seit 2022 kam wieder etwas Bewegung in die Geschichte.

Nach der Ankündigung eines konkreten Vorhabens im Jahr 2024 und einer Einreichung im vergangenen Jahr war es jetzt endlich soweit: Google hat in dieser Woche den Spatenstisch gesetzt, der wie üblich prominent besetzt gewesen ist. Mit dabei waren Christoph Lichtenauer, Bürgermeister Hargelsberg; Markus Achleitner, Wirtschafts-Landesrat Oberösterreich; Christine Antlanger-Winter, Managing Director Austria & Switzerland; Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich; Christian Kolarik, Bürgermeister Kronstorf.

Das Rechenzentrum soll nach der Fertigstellung 100 Arbeitsplätze schaffen und indirekt sowohl während des Baus als auch Betriebs Tausende weitere Stellen schaffen. Die Anlage soll Oberösterreich zu einem weltweit anerkannten Standort für hochmoderne digitale Infrastruktur machen. Der Bau findet auf einem 50 Hektar großen Grundstück statt. Die Anlage soll primär dazu dienen, die steigende Nachfrage nach Google Cloud-Diensten, YouTube-Streaming und vor allem den rechenintensiven KI-Modellen des Unternehmens zu bewältigen.

Wann das Rechenzentrum laut Planung in Betrieb gehen wird und wie viel Geld man in den Bau investiert, wurde in der Ankündigung nicht verraten. Gut möglich, dass weitere Rechenzentren in Österreich folgen werden – dann hoffentlich mit einer kürzeren Planungszeit als 20 Jahren.

[Google-Blog & Der Standard]

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