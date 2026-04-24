Neues Google-Rechenzentrum in Europa: Google baut erstes Rechenzentrum in Österreich – nach 18 Jahren

Veröffentlicht am von Jens
google 

Weltweit gibt es Dutzende Google-Rechenzentren und schon bald wird ein neues dazukommen: Nach einer Planungszeit von fast zwei Jahrzehnten hat man in dieser Woche den Bau des ersten Rechenzentrums im Herzen von Österreich angekündigt. Das ab sofort im Bau befindliche Rechenzentrum ist ein Teil der Investitionen in die digitale Infrastruktur in ganz Europa und soll vor allem den massiv steigenden KI-Rechenbedarf abdecken.


google rechenzentrum kronstorf österreich 1

Das erste Google-Rechenzentrum in Österreich war lange Zeit ein Running Gag und über Jahre wusste niemand, ob es überhaupt jemals gebaut werden wird: Unser erster Artikel über das Google-Rechenzentrum in Kronstorf stammt bereits aus dem Jahr 2008. Schon damals besaß Google das entsprechende Grundstück seit zwei Jahren und es wurde bekannt, dass es eventuell zu Verzögerungen kommen könnte. Acht Jahre später hatten wir zehnjähriges Grundstücks-Jubiläum gefeiert, aber erst seit 2022 kam wieder etwas Bewegung in die Geschichte.

google rechenzentrum kronstorf österreich 2

Nach der Ankündigung eines konkreten Vorhabens im Jahr 2024 und einer Einreichung im vergangenen Jahr war es jetzt endlich soweit: Google hat in dieser Woche den Spatenstisch gesetzt, der wie üblich prominent besetzt gewesen ist. Mit dabei waren Christoph Lichtenauer, Bürgermeister Hargelsberg; Markus Achleitner, Wirtschafts-Landesrat Oberösterreich; Christine Antlanger-Winter, Managing Director Austria & Switzerland; Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich; Christian Kolarik, Bürgermeister Kronstorf.

Das Rechenzentrum soll nach der Fertigstellung 100 Arbeitsplätze schaffen und indirekt sowohl während des Baus als auch Betriebs Tausende weitere Stellen schaffen. Die Anlage soll Oberösterreich zu einem weltweit anerkannten Standort für hochmoderne digitale Infrastruktur machen. Der Bau findet auf einem 50 Hektar großen Grundstück statt. Die Anlage soll primär dazu dienen, die steigende Nachfrage nach Google Cloud-Diensten, YouTube-Streaming und vor allem den rechenintensiven KI-Modellen des Unternehmens zu bewältigen.

Wann das Rechenzentrum laut Planung in Betrieb gehen wird und wie viel Geld man in den Bau investiert, wurde in der Ankündigung nicht verraten. Gut möglich, dass weitere Rechenzentren in Österreich folgen werden – dann hoffentlich mit einer kürzeren Planungszeit als 20 Jahren.

[Google-Blog & Der Standard]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Indigoblau, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 628,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 909,65 EUR 877,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 945,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 138,64 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.