WhatsApp: Gratis-Backup bei Google Drive läuft aus – jetzt reagieren, statt später für Speicherplatz zu zahlen

Der zu Facebook gehörende Messenger WhatsApp bietet seit vielen Jahren eine Backup-Funktion für Nachrichten und Medien, die allerdings nicht auf den Servern des blauen Riesen landen. Stattdessen nutzt man seit Anfang an die Dienste von Google Drive, bei dem die Nutzer über Jahre von unbegrenztem Speicherplatz für das Backup profitiert haben. Doch damit ist es schon in wenigen Tagen vorbei und ihr solltet daher die Einstellungen durchsehen, um das Backup zu optimieren.



Zwischen Facebook und Google gibt es abseits der Konkurrenzsituation in einigen Märkten kaum eine bekannte Kooperation – mit Ausnahme von WhatsApp. Aus kaum nachvollziehbaren Gründen nutzt Facebook seit jeher die Dienste von Google Drive für das Backup der WhatsApp-Konversationen in der Cloud. Über das Backup lassen sich sowohl Nachrichten als auch optional alle empfangenen und versendeten Medien sichern. Dadurch lässt sich auch bei einem Smartphone-Wechsel auf Wunsch das gesamte WhatsApp-Paket mitnehmen.

Zu Beginn wurde der dafür notwendige Speicherplatz vom Kontingent abgezogen, doch im Jahr 2018 scheint es eine auf fünf Jahre ausgelegte Einigung zwischen Google und Facebook gegeben zu haben, sodass jegliche Limits aufgehoben wurden. Jeder Nutzer kann heute beliebig viele Daten in diesem Backup speichern. Wer nur Nachrichten sichert, wird selbst durch Dauertexten keinen nennenswerten Speicherplatz belegen, doch wenn Medien wie Bilder und Videos eingeschlossen werden, kommen da sehr schnell Gigabytes an Daten zusammen. Bei mir sind es mittlerweile gut 17 Gigabyte. Ohne Videos aber „nur“ 4 Gigabyte, ein gewaltiger Unterschied.

Schon vor einem Jahr wurde entdeckt, dass das WhatsApp-Team an einer Änderung arbeitet und jetzt wurde das Ganze offiziell angekündigt. Der benötigte Speicherplatz bei Google Drive wird vollständig angerechnet und vom verfügbaren Kontingent abgezogen. In Verbindung mit den anderen Produkten (Google Fotos, GMail und Rest-Google Drive) könnte man da sehr schnell zur Kasse gebeten werden.









Um euer Google Drive-Kontingent zu schonen, solltet ihr euch daher die WhatsApp-Einstellungen zum Google Drive-Backup einmal ansehen und entsprechend anpassen. Es empfiehlt sich in den allermeisten Fällen, auf Videos zu verzichten. Vor allem, wenn ihr diese vielleicht ohnehin schon auch mit Google Fotos gesichert habt. Ich denke auch nicht, dass Massen an WhatsApp-Videos überhaupt jemals wieder angesehen werden. Die wirklich wichtigen Videos sollte man auch an anderer Stelle speichern.

Bisher war nicht klar, wann das umgesetzt wird, wie die Rahmenbedingungen aussehen und wie hoch der Gratis-Speicherplatz sein wird. Jetzt haben wir die Antworten auf all die Fragen: Umgesetzt wird es ab Anfang 2024, für WhatsApp Beta-Nutzer sogar schon ab Dezember 2023. Ein Gratis-Kontingent wird es nicht mehr geben, sondern die Daten werden ab dem ersten Byte vom verfügbaren Google Drive-Kontingent abgezogen. Die Vereinbarung zwischen Facebook und Google bezüglich dieser Backups ist nicht bekannt. Es ist stark davon auszugehen, dass Facebook regelmäßig einen zuvor vereinbarten Betrag X an Google überweist, um den Nutzern dieses Angebot zu machen. Gut möglich, dass Google diesen Betrag aufgrund der immensen Speichermassen erhöht und Facebook dazu nicht mehr bereit ist.

Was ich mich frage: Warum löst Facebook dieses Backup nicht intern, statt Googles Dienste dafür in Anspruch zu nehmen? Die Infrastruktur sollte vorhanden sein und wenn nicht, könnte man auf Dienste wie AWS, Azure oder auch Google Cloud ausweichen. Warum es aber Google Drive sein muss, erschloss sich mir persönlich noch nie…

