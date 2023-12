Chromecast & Google TV: Tausende kostenlose Serien, Filme und Sender streamen; Pluto TV macht es möglich

Es gibt zahlreiche größere und auch kleinere Streamingdienste, mit denen ihr auf allen Plattformen Filme, Serien und andere Inhalte konsumieren könnt. Neben den großen Namen wie Amazon Prime, Netflix, Disney+, Paramount+ und anderen sorgt eine in der Masse nach wie vor recht unbekannte Plattform schon seit längerer Zeit für Begeisterung – und das auch noch völlig kostenlos. Mit Pluto TV erhaltet ihr Zugriff auf Tausende kostenlose Filme und Serien in einem Mix aus linearem Streaming und On-Demand Abruf.



Wer Abos bei den großen Streamingplattformen besitzt, dem geht der Filmstoff so schnell nicht aus, doch mit zunehmender Anzahl Marktteilnehmer benötigt man immer mehr Abos. Aber es gibt auch andere Plattformen, die sich auf ausgewählte Gebiete konzentrieren und sicherlich einen Blick wert sind. Heute zeigen wir euch die Plattform Pluto TV, die einen Mix aus linearem Fernsehen und Streamingplattform bietet. Nämlich mit zahlreichen hochspezialisierten Sendern, die vollkommen kostenlos und ohne jegliche Registrierung abgerufen werden können.

Pluto TV bietet Hunderte spezialisierte TV-Sender, die sich meist einem sehr spitz gewählten Thema widmen und den ganzen Tag Sendungen, Filme, Magazine oder auch Serien zu diesem Thema senden, man könnte sie fast als Spartensender bezeichnen. Zwischen diesen Sendern kann jederzeit gewechselt und das jeweilige Live-Programm angesehen werden, also quasi das lineare Fernsehen innerhalb einer App. Die allermeisten TV-Sender existieren nur in dieser App und sind ansonsten nicht abrufbar, aber es gibt dennoch eine wachsende Zahl exklusiver Inhalte, die vom Schwesterunternehmen Paramount beigesteuert werden.

Wer möchte, kann in einigen Fällen eine laufende Sendung von vorne beginnen oder direkt die nächste Folge beginnen, weitere Sprünge sind allerdings nicht möglich. Zusätzlich gibt es einen On Demand-Bereich, in dem beliebige Filme und Serien auf Abruf gestartet werden können – dieser ist aber nicht ganz so üppig gefüllt wie der Live TV-Bereich.









Alle bei Pluto TV angebotenen Inhalte sind legal und entweder von den Betreibern der App lizenziert oder stammen zum Großteil vom Besitzer selbst. Die App wurde 2019 von Viacom übernommen (unter anderem Paramount und MTV) und bietet dementsprechend viele Inhalte aus deren Katalog, darunter etwa diverse Star Trek-Serien, Spongebob oder die MTV-Inhalte. Finanziert wird das Angebot durch Werbung, denn einige Streams können durch Werbung unterbrochen werden. Nach meiner Beobachtung ist das aber nur sehr selten und auch nicht bei allen TV-Sendern der Fall. Ich kann allerdings auch nur für Österreich sprechen, wo die Werbung ganz anders als in Deutschland aussehen kann.

In der App selbst gibt es keine Werbung und es ist auch keine Anmeldung notwendig, sodass ihr direkt nach der Installation loslegen könnt. Über die Qualität der Inhalte kann man geteilter Meinung sein, es handelt sich aber zu einem großen Teil um professionelle Inhalte und keine Amateur-Filme oder Offene Kanäle. Natürlich sind auch viele B-Movies und Serien abseits des Mainstream darunter, aber auch diese haben bekanntlich ihre Fanbase und einen ganz eigenen Charme. Wer etwas Abwechslung neben den großen Namen im Streaming-Bereich benötigt, ist bei Pluto TV vielleicht genau richtig.

» Pluto TV