Google hat heute den Start von Google Workspace verkündet, das in Kürze die klassischen G Suite-Editionen ersetzen soll, die bereits ihren zehnten Geburtstag feiern konnten. Anlässlich dessen spendiert man nun vielen Google-Produkte neue Logos, die auch für Privatnutzer zum Einsatz kommen werden. Sowohl GMail als auch Google Drive, Google Docs, der Google Kalender und Google Meet werden neue Icons erhalten.



Gerade erst hat Google den 22. Geburtstag gefeiert und tatsächlich ist das Business-Angebot der G Suite fast halb so alt wie das gesamte Unternehmen. Anlässlich des Geburtstags Ende September haben wir euch gezeigt, wie sich das Google-Logo verändert hat und in den zwei Jahrzehnten mehrfach modernisiert wurde. Das gilt übrigens auch für die Google-Startseite, die sich mehrfach stark verändert hat . Heute schlagen wir das nächste Kapitel in der Logo-Geschichte der Google-Dienste auf.

Googles Designer waren wieder fleißig und spendieren einigen Produkten des neuen Google Workspace neue Logos. Diese werden zuerst in der G Suite bzw. jetzt Workspace zum Einsatz kommen, aber schon in wenigen Tagen oder Wochen (so konkret wird das nicht mitgeteilt) auch bei allen Privatnutzern sichtbar sein. Das Update umfasst alle Produkte, die im Unternehmens-Alltag eine Rolle spielen, aber auch bei Privatnutzern sehr populär sind.

Die neuen Logos folgen einem klaren Schema, das man schon seit vielen Jahren verfolgt, nun aber weiter adaptiert bzw. modernisiert wurde: Die allermeisten Google-Produkte bestehen schon heute aus vier Farben und einfachen Formen. Nun hat man die Formen noch weiter vereinfacht und zusätzlich die Farben etwas modernisiert. Das Ganze ist Geschmackssache und dürfte bei dem einen oder anderen sicherlich etwas Zeit benötigen, bis man sich daran gewöhnt hat.

Hier nun die neuen Logos in einer kleinen Galerie. Gut möglich, dass auch das Google-Logo im Laufe der nächsten Monate wieder etwas adaptiert und mit den neuen Farbtönen angepasst wird. Angesichts der mehrfachen Anpassungen der letzten Jahre wäre ein neues Logo schon wieder überfällig.









GMail

Google Kalender

Google Drive

Google Docs









Google Meet

