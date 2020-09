Googles Mailplattform GMail hat in den letzten Monaten viele Updates erhalten, aber diese waren möglicherweise nur der Wegbereiter für das große Redesign. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Google an einem ganz neuen GMail arbeitet, das schon sehr bald in die Tat umgesetzt werden könnte: Jetzt wurde ein interessanter Teaser veröffentlicht.



GMail ist am 1. April 2004 als schlanker und schneller Posteingang gestartet und hat diese Rolle bis heute behalten. Von schlank kann an einigen Stellen zwar nicht mehr die Rede sein, aber für viele Nutzer ist GMail seit vielen Jahren die Standardlösung und ist mit großem Abstand der global führende Freemailer. Auf diesen Lorbeeren darf man sich natürlich nicht ausruhen und so steht schon bald ein großes Redesign vor der Tür.

Google wird GMail in nächster Zeit zu einer umfangreichen Kollaborationsplattform ausbauen, das ist seit längerer Zeit bekannt und hat mit der Integration von Google Meet bereits begonnen. Viele weitere Details findet ihr auf den Screenshots weiter unten sowie dem verlinkten Artikel. Bisher war das Redesign noch unter Verschluss und es hieß, dass man sich den Neustart für Privatnutzer derzeit sehr gut überlegt. Offenbar kam man sehr schnell zu einem Entschluss, anders lässt sich folgender Teaser kaum deuten.

Obiges Bild wurde von Google ohne großen Kommentar an 9to5Google gesendet. Es zeigt eindeutig ein rundum neu entworfenes GMail-Logo. Der Briefumschlag als markantes Icon bleibt erhalten, dürfte dann aber nicht mehr in Rot-Weiß, sondern eher den typischen Google-Regenbogen-Farben gehalten sein. Zwar ist ein neues Logo noch kein Beweis für ein großes Redesign, aber beides gehörte in der Vergangenheit sowohl bei Google Maps als auch Google Fotos zusammen. Außerdem bräuchte es nur für das Logo wohl kaum einen Teaser.

Aber wie könnte das neue GMail überhaupt aussehen?

















Es scheint festzustehen, dass GMail immer mehr zur Kommunikationszentrale ausgebaut werden soll und in den Mittelpunkt des Google-Alltags rückt. Schon jetzt sind Hangouts und Meet integriert, Chat folgt noch und über die Seitenleiste lassen sich Google Tasks, Kalender und Keep aufrufen. Auf den Screenshots ist zusätzlich die gemeinsame Bearbeitung von Google Docs-Dokumenten in der GMail-Oberfläche inklusive Videochat zu sehen.

Weitere Informationen und vielleicht sogar den Rollout des neuen GMail dürfte es im Laufe der nächsten Wochen geben. Allerdings wäre das für Privatnutzer eine so extreme Veränderung, dass diese mit Sicherheit bei einem Produkt wie GMail nicht ohne große Ankündigung, Betaphase und temporärer Möglichkeit zum Umschalten zum alten Design ausgerollt wird. Es könnte ein sehr interessantes neues Produkt werden, das da aus GMail hervorgeht.

