Pixel 2: Googles Smartphone hat das End-of-Life erreicht – noch ein letztes Sicherheitsupdate im Dezember

Gestern Abend hat Google das Android-Sicherheitsupdate für Oktober 2020 veröffentlicht, das auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt wird und im Zuge dessen auch einige Probleme behebt. Für zwei Smartphones wird es offiziell das letzte Sicherheitsupdate sein, das sie erhalten: Das Pixel 2. Kurz vor dem End-of-Life hat Google nun aber noch einmal ein letztes Update für Dezember angekündigt.



Google hat kürzlich die neuen Pixel-Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 vorgestellt, die in Kürze auf den Markt kommen und somit bereits die fünfte Generation dieser Produktreihe anführen. Seit Ende letzter Woche ist außerdem das Pixel 4a endlich in Deutschland erhältlich und ist somit das erste neue Pixel in diesem Jahr. Für ein älteres Modell hingegen heißt es nun langsam Abschied nehmen.

Laut den offiziellen Angaben wird das Pixel der zweiten Generation bis Oktober 2020 mit Updates versorgt. Dieser Zeitpunkt ist mit dem seit gestern Abend ausgerollten Sicherheitsupdate nun gekommen. Google hat das Smartphone, das im Oktober 2017 auf den Markt gekommen ist, drei Jahre mit Android-Updates und Sicherheitsupdates versorgt. Es bekam kürzlich Android 11 und gestern das Oktober-Sicherheitsupdate.

Nun hat sich Google zu dem End-of-Life des Pixel 2 geäußert und hat eine kleine erfreuliche Nachricht: Man legt noch zwei Monate drauf. Also fast. Im November wird es für das Pixel 2 kein Sicherheitsupdate mehr geben. Dafür gibt es aber kurz vor Weihnachten im Dezember ein Sicherheitsupdate, das die wichtigsten Lücken aus den Monaten November und Dezember stopft. Und damit macht man dann endgültig den Deckel drauf.

Im vergangenen Jahr ist man mit dem Pixel der ersten Generation ähnlich vorgegangen. Warum man aber erneut das November-Update auslässt und dann im Dezember nachreicht, mag sich mir nicht ganz erschließen. Sei es drum, das Drei-Jahre-Versprechen wurde erfüllt und man legt zwei Monate drauf. Und vielleicht gibt es ja im Dezember gute Pixel 5-Angebote, sodass man als Nutzer erneut von drei Jahren Updates profitieren kann.

» Google Pay: Das neue Google Pay kommt; Android-App wird wohl bald eingestellt und durch Alternative ersetzt

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren