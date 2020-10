Amazon Fire TV Stick: So lassen sich sehr viele Android-Apps per Sideload auf dem Stick installieren (Video)

Der Amazon Fire TV Stick gehört zu den erfolgreichsten Produkten des Unternehmens und soll bereits mehr als 100 Millionen Mal verkauft worden sein. Mit den richtigen Werkzeugen lässt sich der Funktionsumfang des Sticks auch außerhalb des Amazon App Stores erweitern und dieser somit noch flexibler einsetzen. Pünktlich zum bevorstehenden Prime Day 2020 zeigen wir euch, wie ihr mit einer kostenlosen App beliebige Smartphone-Apps per Sideload auf dem Amazon Fire TV Stick installieren könnt.



Google und Amazon stehen sich in vielen Bereichen als direkte Konkurrenten gegenüber, was den meisten Menschen vor allem im Bereich Smart Home auffallen dürfte. Der Google Assistant und Alexa beherrschen hierzulande gemeinsam zu großen Teilen den Markt der Sprachassistenten, aber auch auf bzw. hinter dem Fernseher haben beide Unternehmen ein sehr ähnliches Produkt im Portfolio. Durch den neuen Google Chromecast wird das noch deutlicher.

Der Amazon Fire TV Stick ist ein eigenständiges Produkt, setzt aber so wie einige andere Amazon-Geräte dennoch auf die von Google vorangetrieben Plattformen – nur eben in stark modifizierter Version. Die Amzon Fire Tablets setzen bekanntlich auf Android ohne Play Store (was sich leicht nachrüsten lässt) und auch der Fire TV Stick setzt auf Android – allerdings in einer sehr stark angepassten Version ohne jegliche Google-Dienste und fernab von Android TV oder Google TV.

Apps für den Fire TV Stick lassen sich aus dem Amazon App Store beziehen, der zwar über die Jahre gut gefüllt wurde, aber längst noch nicht alle Wünsche erfüllen kann. Tatsächlich gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, beliebige Apps per Sideload auf den Fire TV Stick zu bringen und somit auf dem großen Fernseher nutzen zu können. Dazu benötigt ihr die kostenlos im Play Store verfügbare App Apps2Fire, die beliebige APK-Dateien direkt vom Smartphone an den Stick übertragen kann.

Die App macht es möglich, entweder auf dem Smartphone gespeicherte APKs zu übertragen oder auch installierte Apps auf den Fire TV Stick zu bringen. Entscheidet ihr euch für Zweites, wird die APK-Datei aus der installierten App extrahiert und dann an den Stick gesendet. Die Installation auf dem Stick wird automatisch angestoßen.

Amazon-Anleitungen: Play Store auf Fire-Tablets | Google Assistant auf Echo Smart Speaker









Habt ihr die App Apps2Fire installiert, müsst ihr das Smartphone noch mit dem Fire TV Stick verbinden. Dazu muss auf dem Stick der Entwicklermodus aktiviert werden. Wie das funktioniert, könnt ihr im obigen Video sehen – es ist kein Hexenwerk. Einfach die Entwickleroptionen und anschließend das ADB Debugging aktivieren. Das ist notwendig, damit ein externes Gerät auf den Stick zugreifen und die APK-Datei übertragen und installieren kann.

Ist der Stick vorbereitet, könnt ihr die App starten und die Verbindung herstellen. Der Stick muss natürlich eingeschaltet sein und sollte dann in der Liste der verfügbaren Geräte auftauchen. Diese Einrichtung ist in wenigen Sekunden abgeschlossen und schon könnt ihr damit beginnen, beliebige Apps zu übertragen. Aus Sicherheitsgründen muss möglicherweise noch einmal die Verbindung auf dem Fire TV Stick akzeptiert bzw. gewährt werden.

