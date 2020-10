Android 11: Der Traum ist Aus – Google zieht der Virtual Reality-Platttform Daydream endgültig den Stecker

Google hat vor wenigen Tagen die neuen Pixel-Smartphones sowie die neue Smart Home-Hardware vorgestellt, mit denen die Produktgruppen in die nächste Generation gebracht werden. Eine andere Produktgruppe hingegen hat man schon längst aufgegeben und zieht nun endgültig den Stecker: Die Virtual Reality. Nun hat man verkündet, dass die Unterstützung für Daydream mit Android 11 nicht weiter gepflegt wird.



Android 11 ist seit gut vier Wochen final verfügbar und bringt eine Änderung mit, die bisher noch niemandem aufgefallen ist – womit wir dann auch gleich bei dem Grund wären, warum Google den Stecker gezogen hat. Es wurde nun verkündet, dass die Unterstützung für die gesamte Virtual Reality-Plattform Daydream unter Android 11 nicht mehr gegeben sein wird. Zwar wird man weiterhin bestehende Geräte und Apps unterstützen, die Plattform aber nicht weiterentwickeln. Früher oder später wird es also zu Problemen kommen, die nicht mehr behoben werden.

Der Schritt ist nicht überraschend, denn Google hat die Daydream-Hardware in Form der VR-Brille längst aus dem Verkauf genommen und alle Aktivitäten im Bereich der Virtual Reality entweder eingestellt oder´auf ein Minimum heruntergefahren. Stattdessen konzentriert man sich nun auf die Augmented Reality, die mehr Möglichkeiten verspricht und gerade erst mit dem Google Maps Live View-Update noch mehr in den Vordergrund rückt.

Die Virtual Reality ist damit schon wieder gestorben, bevor sie überhaupt abheben konnte. Einige Unternehmen glauben zwar nach wie vor an den Durchbruch, aber persönlich hatte ich nie damit gerechnet, dass es sich etabliert. Sollte es dennoch dazu kommen, wird es im ersten Schritt ohne Google geschehen.

