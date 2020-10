Pixel 4a: Googles neues Smartphone ist nun endlich auch in Deutschland erhältlich – ab heute im Handel

Es ist wieder Pixel-Zeit! Vor knapp zwei Monaten hat Google das Pixel 4a vorgestellt und ab heute ist es nun endlich offiziell in Deutschland erhältlich. Googles neues Budget-Smartphone kan ab sofort im Google Store sowie bei den großen Elektronikhändlern bezogen werden und kommt somit nahezu zeitgleich mit den beiden großen Brüdern Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 auf den Markt, die gestern Abend vorgestellt wurden.



Google hat einen merkwürdigen Zeitplan für die Pixel-Smartphones außerhalb der USA gewählt: Das Pixel 4a wurde schon Anfang August vorgestellt, aber nur in den USA auf den Markt gebracht. In Deutschland und vielen weiteren Ländern darf man erst ab dem 1. Oktober – also heute – zugreifen. Wohlgemerkt handelt es sich um das Smartphone, dasschon im Mai hätte auf den Markt kommen sollen. Und so hat es nun tatsächlich bis zur Präsentation des Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 gedauert.

Das neue Google-Smartphone Pixel 4a ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Im Google Store kann das Smartphone schon seit einigen Wochen vorbestellt werden, wird aber erst ab heute offiziell ausgeliefert. Gut möglich, dass einige Vorbesteller es bereits erhalten haben, der Startschuss fiel aber erst heute. Ab sofort könnt ihr das Smartphone sowohl im Google Store direkt bestellen als auch über die Händler Media Markt und Saturn beziehen:

Und wer sich noch nicht ganz sicher, ob das Pixel 4a das richtige Smartphone ist, schaut sich vielleicht auch die gestern präsentierten Neuheiten an. Insbesondere das Pixel 5 ist dank einer starken Aktion ein sehr guter Deal.

