Pixel 5: Googles neues Smartphone platziert den Front-Lautsprecher erstmals unter dem Display

Google hat vor wenigen Tagen die beiden neuen Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a 5G vorgestellt, die zum Teil bereits vorbestellt werden können, aber noch nicht offiziell erhältlich sind. Und so kommt es, dass es nach wie vor noch einige Unklarheiten bzw. Überraschungen geben könnte. Wie sich nun herausstellt, nutzt Google beim Pixel 5 erstmals einen unter dem Display platzierten Lautsprecher.



Vor wenigen Tagen hat Google das erwartete Hardware-Feuerwerk gezündet und neben den neuen Pixel-Smartphones, über die es im Vorfeld natürlich wieder unzählige Leaks gegeben hat, auch weitere Produkte vorgestellt: Dazu gehören der neue Google Chromecast , die neue Plattform Google TV und natürlich auch der im ganzen Trubel vielleicht etwas untergegangene neue Smart Speaker unter dem Label Nest Audio

Rund um das Pixel 5 gab es in den letzten Monaten zahlreiche Leaks und selbst nach Googles offizieller Vorstellung gibt es noch immer einige Unklarheiten im Detail. Weil Google beim Pixel 5, genauso wie bei den anderen beiden Pixel-Smartphones auf ein über die gesamte Größe gestrecktes Display setzt, kann der Lautsprecher in diesem Jahr nicht an gewohnter Stelle platziert werden. Die logische Variante wäre es, diesen auf der Oberseite des Geräts zu platzieren, aber das ist beim Pixel 5 nicht der Fall.

Wie obiges von Google veröffentlichtes Schemata zeigt, ist der Lautsprecher auf der Vorderseite platziert, wo sich das Display befindet. Auch wenn es nirgendwo erwähnt wird, ist das nur durch die Platzierung des Lautsprechers unter dem Display möglich. Bestätigt hat Google das bisher noch nicht, aber auch ein weiteres Produktbild verrät, wo sich der Lautsprecher befindet. Und dieses verrät sogar die sehr exakte Position – und die ist überraschenderweise nicht genau in der horizontalen Mitte des Geräts.









Die Displayschutzfolie zeigt, dass der Lautsprecher weit oben platziert ist und um ein Stückchen weit nach links positioniert ist. Ob das technische Gründe hat, ist nicht bekannt. Die Technologie ist bei weitem nicht neu und kommt bereits bei einigen Smartphones zum Einsatz – bei Google feiert es mit dem Pixel 5 nun aber erstmals Premiere. Es wird spannend, wie sich das auf die Audio-Qualität des Lautsprechers auswirkt.

Manche Nutzer von anderen Geräten oder gar Fernsehern mit dieser Technologie sind überzeugt davon, dass der Ton durch die sehr viel größere Virbrationsfläche sogar besser ist als bei der klassischen Positionierung. Weil Google aber gerade mit dem Display immer wieder mal Probleme hatte, können solche Mini-Vibrationen aber vielleicht auch in irgendeiner Form problematisch werden. Hoffen wir es mal nicht, aber wissen sollte man es auf jeden Fall.

» Pixel 5 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder des neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

» Pixel 5: Das verlorene Smartphone mit gedrehten Design -so hätte Googles neues Smartphone aussehen können

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren