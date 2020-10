Pixel 5 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder des neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 5 vorgestellt, das als diesjähriges Flaggschiff in das Weihnachtgeschäft geschickt wird und auch medial einige Neuerungen im Gepäck hat. Auch in diesem Jahr haben die Designer dem Smartphone eine Reihe von neuen Wallpapern spendiert, die wieder ganz eigene Wege gehen – in jeglicher Hinsicht. Wie üblich bieten wir euch alle Hintergrundbilder des neuen Smartphones zur vollen Ansicht sowie zum Download an.



Viele große Smartphone-Hersteller spendieren ihren neuen Geräten immer wieder eine Reihe von neuen Hintergrundbildern und immer wieder auch Live Wallpaper, die im Auslieferungszustand auf den Smartphones vorinstalliert sind. Weil diese Hintergrundbilder häufig dem gleichen Thema folgen und auch in der Werbung verwendet werden, sind sie nicht selten untrennbar mit den jeweiligen Geräten verbunden. Auch Samsung bewegt sich wieder auf bekanntem Terrain.

Google hat kürzlich die beiden neuen Smartphones Pixel 4a 5G und Pixel 5 vorgestellt, die als Herbst-Flaggschiffe antreten, derzeit aber noch nicht erhältlich sind. Während das Pixel 5 bereits vorbestellt werden kann, wird für das Pixel 4a 5G wieder eine Warteliste geführt, die wohl bis weit in den November hinein reichen wird. Dennoch sind die Wallpaper des Pixel 5 nun bereits verfügbar.

Die neuen Hintergrundbilder des Pixel 5 wurden exklusiv für dieses Smartphone entworfen, sind tatsächlich aber auch über die Google Wallpapers-Apps für das Pixel 4a verfügbar. Allerdings solltet ihr diese Bilder nur mit der Wallpapers-App einstellen, die für den perfekten Zuschnitt sorgt, denn bei allen Bildern wird das Kameraloch mit integriert. Und weil das Pixel 4a das Kameraloch um einige Millimeter verschoben hat, wird es mit den Hintergrundbildern plötzlich zum Oval.

Schaut euch bei Interesse auch die Hintergrundbilder des Pixel 4a an oder wenn ihr offen für völlig andere Design-Richtungen seid, sind vielleicht auch die Hintergrundbilder und Live Wallpaper der Konkurrenz ganz interessant. Erst kürzlich haben wir euch die Wallpaper der Smartphones Galaxy Note 20 und Galaxy S20 Fan Edition angeboten.









Die Wallpaper haben allesamt eine Auflösung von 1080 x 2280 Pixeln und können aufgrund ihrer Optik auch auf vielen weiteren Smartphones verwendet werden. Zwar wird das Kameraloch in jedem einzelnen Bild als Element eingebaut, aber diesmal in der Form, dass es auch ohne Kamera an dieser Stelle gut aussehen würde. Das muss man einfach einmal ausprobieren, wie es mit einer an anderer Stelle platzierten Kamera wirkt.

Wie üblich könnt ihr euch die Wallpaper in unserer Galerie ansehen und in voller Auflösung von Google Fotos herunterladen. Seid ihr schon auf den ersten Blick begeistert und möchtet die gesamte Sammlung haben, könnt ihr euch auch das Archiv mit allen acht Hintergrundbildern bei Google Drive herunterladen.

Google Pixel 5: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download

» Samsung Galaxy S20 Fan Edition Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

» Samsung Galaxy Note 20 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder und Live Wallpaper zum Download

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren