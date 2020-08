Samsung Galaxy Note 20 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder und Live Wallpaper zum Download

Vor wenigen Tagen wurden die neuen Samsung Galaxy Note 20-Smartphones vorgestellt, die die mittlerweile zehn Jahre alte Erfolgsreihe fortsetzen sollen. Natürlich haben Samsungs Designer auch den neuen Note-Smartphones wieder eine Reihe von neuen Hintergrundbildern sowie Live Wallpaper spendiert, die ihrer ganz eigenen Stilrichtung folgen. Wie üblich bieten wir euch alle Wallpaper hier wieder zum Download an.



Smartphone-Wallpaper haben sehr häufig einen Bezug zum jeweiligen Gerät und nicht selten verbindet man die Hintergrundbilder auch langfristig mit dem jeweiligen Gerät – man denke nur an das blaue Pusteblumen-Wallpaper des Samsung Galaxy S3. Vor wenigen Tagen haben wir euch bereits die zahlreichen Hintergrundbilder und Live Wallpaper des ASUS Rog Phone 3 Gaming-Smartphones sowie des Vivo X50 Pro zum Download angeboten, die zum Teil sehr gut zum Gerät und dessen Zielgruppen gepasst haben. Heute ist wieder Samsung an der Reihe.

Samsung hat vor wenigen Tagen das Galaxy Note 20 vorgestellt und war aus aktuellen Gründen in den letzten Tagen mehrfach Thema bei uns im Blog: So wurde bekannt, dass schon sehr bald in vielen Ländern Bixby durch Google Assistant ersetzt werden soll Samsung nun drei Jahre Android-Updates bereitstellen möchte. Aber auch eine sehr umfassende Kooperation zwischen Google und Samsung steht im Raum, die sehr viel Potenzial für weitere Produktgruppen hätte. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Samsung hat den Galaxy Note 20 Smartphones mehr als ein Dutzend neue Hintergrundbilder und Live Wallpaper spendiert, die in diesem Jahr ihrem ganz eigenen Stil folgen und sich trotz auf den ersten Blick optischer Ähnlichkeit doch recht stark von der Konkurrenz absetzen. Hauptthema scheint es zu sein, dass zwei organische Stoffe zusammenstoßen und manchmal einen dritten mit dabei haben. Was dahinter steckt und hineininterpretiert werden könnte, überlasse ich jedem selbst.

Trotz Kameraloch im Display hat Samsung diesmal darauf verzichtet, mit diesem zu spielen und liefert stattdessen „normale“ Hintergrundbilder sowie Live Wallpaper. Man muss es ja auch nicht übertreiben und den Fokus noch mehr auf dieses genauso praktische wie unschöne Element richten.









Die insgesamt 16 Hintergrundbilder haben verschiedenste Auflösungen und Ratios, denn sie sind sowohl für das Smartphone als auch für die DeX-Anwendung auf dem Desktop optimiert. Die 7 Live Wallpaper hingegen haben Smartphone-freundliche Abmessungen und können, weil sie als MP4 zur Verfügung stehen, auf vielen weiteren Smartphones verwendet werden. Eine APK-Datei wie bei einigen anderen aktuellen Flaggschiff-Smartphones ist in diesem Fall nicht notwendig.

Wie üblich könnt ihr euch die Wallpaper in unserer Galerie ansehen und in voller Auflösung von Google Fotos herunterladen. Seid ihr schon auf den ersten Blick begeistert und möchtet die gesamte Sammlung haben, könnt ihr euch auch das Archiv mit allen 23 Hintergrundbildern bei Google Drive herunterladen.

Samsung Galaxy Note 20: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download | Live Wallpaper Download

