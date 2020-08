ASUS ROG Phone 3 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 29 Hintergrundbilder & vier Live Wallpaper zum Download

Vor wenigen Tagen wurde das neue Gamer-Smartphones ASUS Rog Phone 3 vorgestellt, das nicht nur die Herzen der Gamer höher schlagen lässt, sondern auch in puncto Design wieder einiges aufzufahren hat. Die ASUS-Designer haben dem Smartphone nicht weniger als 29 Hintergrundbilder sowie vier interaktive Live Wallpaper spendiert. Wie üblich bieten wir euch alle Hintergrundmedien wieder zum Download an.



Smartphone-Wallpaper haben häufig einen festen Bezug zum jeweiligen Gerät, denn sie sind natürlich als Standard eingestellt und werden auch in der Werbung entsprechend verwendet. In einigen Fällen spiegeln sie auch die Identität des Smartphones wider und wurden sehr gezielt für das jeweilige Modell entworfen. Beim neuen ASUS Rog Phone 3 sieht man das ganz besonders, denn die Wallpaper passen nicht nur optisch sehr gut zum Smartphone und der Zielgruppe, sondern bieten auch die passende Interaktivität.

ASUS schickt seine Gaming-Smartphones nun schon in die dritte Runde und hat mit dem ASUS Rog Phone 3 wieder ein Gerät mit ordentlich Hardware-Power unter dem Display vorgestellt – und das zu einem (aus meiner Sicht) sehr guten Preis. Natürlich soll das Smartphone aber auch optisch etwas bieten und so haben sich nicht nur die Hardware-Designer, sondern auch die Grafiker wieder etwas einfallen lassen und knapp drei Dutzend Hintergrundmedien erstellt.

Die Hintergrundbilder des ASUS Rog Phone 3 sind insgesamt sehr düster und in ähnlichen Farbtönen gehalten, was aber sehr gut zum Thema Smartphone und auch den allermeisten Spielen passt. Die Bilder geben den üblichen Spiele-futuristischen Einblick in die Smartphone-Hardware, aber in einigen Fällen kommt auch mal eine Spielfigur auf das Bild. Als Nicht-Gamer kann ich leider nicht sagen, ob es sich dabei um Figuren aus echten Spielen handelt – das wissen die Gaming-Fans besser 😉

Neben den 29 Hintergrundbildern gibt es noch vier Live Wallpaper mit einer interaktiven Komponente. Diese werden durch den Wechsel in den Gaming-Modus aktiviert und zeigen eine visuelle Scharfschaltung der Hardware. Weil das grundsätzlich nur auf den ASUS-Smartphones funktionieren würde, müsst ihr für deren Nutzung zusätzlich noch eine APK-Datei installieren.









Die Hintergrundbilder kommen in den verschiedensten Maßen und haben Abmessungen von 1080×2340, 2340×2340 sowie 2352×2352 – für jeden etwas dabei. Durch Strecken, Schneiden oder verteilen auf mehreren Homescreens lässt sich daraus sicher immer etwas nette zaubern. Die Live Wallpaper liegen jeweils einzeln als APK-Datei vor und können problemlos installiert werden – allerdings tun sie nichts und sind eher starre Bilder.

Um die Interaktivität hereinzubringen, ist die Installation einer weiteren APK-Datei notwendig, die noch dazu per ADB-Befehl mit gewissen Rechten ausgestattet werden muss. Diese ist dafür verantwortlich, den Hintergrundbildern die Aktivierung des Gaming-Modus vorzugaukeln. Das sieht zwar schick aus, ist aber meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert. Wer es dennoch tun möchte, findet die Anleitung sowie eine visuelle Vorschau direkt in unserer Quelle bei XDA Developers.

ASUS ROG Phone 3: Wallpaper Galerie | Hintergrundbilder Download | Live Wallpaper Download

[XDA Developers]

