Samsung Galaxy Unpacked Livestream: YouTube zeigt Samsung Galaxy Note 20-Präsentation ab 16:00 Uhr Live

In wenigen Stunden startet Samsung wieder ein Galaxy Unpacked Event, auf dem unter anderem die neuen Samsung Galaxy Note 20-Smartphones vorgestellt werden. Nachdem Google vor wenigen Tagen mit der Ankündigung der Pixel 4a- und Pixel 5-Smartphones vorgelegt hat, wird Samsung voraussichtlich zahlreiche neue Geräte präsentieren. Wer möchte, kann das Samsung-Event ab 16:00 Uhr Live bei YouTube im Livestream verfolgen. Es könnte auch News rund um Google geben.



Die große Smartphone-Zeit ist wieder angebrochen: Google hat die neuen Pixel-Smartphones vorgestellt, irgendwann in den nächsten Wochen dürfte auch Apple mit den ersten neuen iPhones nachlegen und heute ist Samsung an der Reihe, das die Note-Reihe in die mittlerweile elfte Generation bringen wird. Auch wenn in diesem Jahr einiges anders ist, als wir es aus den letzten Jahren kannten, könnte es doch ein spannendes Event werden.

Neue Samsung-Geräte

Samsung hat schon bessere Zeiten gesehen: Gerade erst hat man den Spitzenplatz an Huawei abgeben müssen und wird natürlich darauf hoffen, mit den neuen Galaxy Note 20-Smartphones wieder zum weltgrößten Smartphone-Hersteller aufzusteigen. Auf dem heutigen Event wird man aber nicht nur die Galaxy Note 20-Smarpthones vorstellen, sondern vermutlich auch die Galaxy Watch 3 Smartwatch, die Galaxy Buds Live Kopfhörer, ein Galaxy Tab Tablet und vielleicht auch die faltbaren Geräte Galaxy Z Fold 2 sowie Galaxy Z Flip.

Ankündigungen rund um Google

Es könnte aber auch interessante Ankündigungen rund um Google geben, denn in den letzten Tagen war Samsung auffällig häufig mit Google in Verbindung gebracht worden: Es geht um die Ablöse von Bixby durch den Google Assistant, eine große Google-Samsung-Kooperation und gerade erst ist bekannt geworden, dass Google wohl gemeinsam mit Samsung an einem neuen Chip arbeitet, der Möglichkeiten zum Körperbewegung-Tracking für Wear OS mitbringen soll.

Wer Live dabei sein möchte, kann das Samsung Galaxy Unpacked-Event ab 16:00 Uhr bei YouTube verfolgen. Der Livestream ist aktuell noch nicht Online, sobald er verfügbar ist, werden wir ihn hier in diesen Artikel einbinden. Speichert euch also einfach den Link zu dem Artikel und schaut später wieder vorbei 🙂









Samsung Galaxy Unpacked-Event Livestream

— Livestream folgt —

Sollte es Neuerungen rund um Google geben, werden wir natürlich hier im Blog zeitnah darüber berichten.

Teaser zum Galaxy Unpacked-Event

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren