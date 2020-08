Google News: Wie wird das Wetter? Die Nachrichten-App warnt nun vor Wetter-Extremen (Screenshots)

Die Nachrichtenplattform Google News dürfte für viele Nutzer zur ersten morgendlichen Anlaufstelle gehören und informiert nicht nur über Schlagzeilen und aktuelle Themen, sondern auch über das Wetter. Dabei beschränkt sich die App nach dem letzten Update aber nicht mehr nur auf die reinen Temperaturen und Wetterlagen, sondern kann mit einem neuen Alarm-Modus vor möglichen Wetter-Extremen warnen.



Das Wetter scheint für Google derzeit eine große Rolle zu spielen, was wohl auch mit den Aktivitäten rund um Googles eigene Wetterprognosen zusammenhängen könnte, die schon bald ersten Nutzern zur Verfügung gestellt werden könnten. Gerade erst ist bei einigen Nutzern vorübergehend die Wetter-App verschwunden und auf der Smartwatch gibt es nun die neue Wear OS Wetter-Karte . Und auch bei Google News spielt das Dauerthema eine Rolle.

Google News ging unter Android aus der damaligen App „News und Wetter“ hervor, die sich sehr großer Beliebtheit erfreute. Aus dem Titel hat man das Wetter zwar gestrichen, aber natürlich ist es innerhalb der App noch immer zu finden. Normalerweise findet man die aktuelle Wetterlage oben rechts im Google News-Stream und kann durch einen Touch die bekannte Vorhersage aufrufen. Nun soll dieser Bereich auch pro-aktiv darüber informieren, wenn es wichtige Wetter-Infos gibt.

In der Websuche gab es, zumindest bei mir in Österreich, in den vergangenen Wochen sehr häufig eine Gewitterwarnung bei der Suchanfrage nach dem Wetter. Diese wird mit zahlreichen Details und Links zu offiziellen Stellen dargestellt, inklusive Tipps mit Verhaltensregeln bei Gewitter, Starkregen oder Sturmböen. Genau diese Warnungen finden nun auch ihren Weg in die Google News-App für Android. Für die iOS-App wurden sie vor wenigen Tagen angekündigt, unter Android sind sie bisher wortlos aufgetaucht.

Eine Wetterwarnung erscheint direkt mit einem orangen Text unter dem Wetter-Icon und gibt nach einem Touch auf die Vorhersage viele Details preis. Ein weiterer Touch kann möglicherweise noch weitere Informationen hervorbringen, das kann sich aber von Region zu Region unterscheiden.









Ob diese Wetterwarnungen bereits global ausgerollt werden, lässt sich aufgrund der fehlenden Ankündigung leider noch nicht sagen. Weil sie aber in der Websuche seit langer Zeit in deutscher Sprache zur Verfügung stehen, dürften sie wohl auch hierzulande zu finden sein. Angesichts des Sommer 2020 (wahnsinnige Hitze oder Sturzbachgewitter) werden wir das schon sehr bald herausfinden.

