Pixel 4a Wallpaper: Hier gibt es alle 16 Hintergrundbilder des neuen Google-Smartphones zum Download

Das neue Pixel 4a ist schon seit längerer Zeit im Umlauf und dürfte von Google wohl erst Anfang Juni offiziell vorgestellt werden. Wer möchte, kann sich die Wartezeit auf das neue Smartphone nun mit den Hintergrundbildern verkürzen, die Googles Designer dem neuen Budget-Flaggschiff spendiert haben. Die Wallpaper sind natürlich auch in diesem Jahr wieder sehr Google-typisch und heben sich durch ein interessantes Detail von vielen anderen Wallpaper-Sammlungen ab.



Alle großen Smartphone-Hersteller spendieren ihren Flaggschiffen einen frischen Schwung Hintergrundbilder, die auf den Geräten vorinstalliert sind und auch im Marketing verwendet werden. Dadurch spiegeln sie zu einem gewissen Grad die Identität der Smartphones wider und sind in den Köpfen vieler Nutzer untrennbar mit den Geräten verbunden. Google hebt sich aber auch in diesem Punkt etwas von der Konkurrenz ab und setzt nicht auf die üblichen Trends.

Das Google Pixel 4a ist bisher noch nicht offiziell vorgestellt worden, aber aufgrund der seit langer Zeit im Umlauf befindlichen Geräte – die Quellen sind unbekannt – gibt es nun auch die Hintergrundbilder des neuen Smartphones zum Download. Auch in diesem Jahr setzt Google nicht auf die typischen Formen und Farben der Konkurrenz, sondern hebt sich durch sehr farbenfrohe und zum Teil abstrakte Motive von der Konkurrenz ab – schaut euch einfach die unten eingebundene Galerie an.

Die Hintergrundbilder sind aber nicht nur sehr farbenfroh und in den typischen pastell-ähnlichen Google-Farben gehalten, sondern bringen eine weitere Besonderheit mit: Bis auf eine Ausnahme beziehen alle Wallpaper das oben links auf dem Display befindlichen Kameraloch in das Design mit ein – und das zum Teil auf sehr kreative Art und Weise. Mal fungiert es als Fluchtpunkt, mal als Kugel, Hundenase, Basketballkorb und einmal trinkt es sogar per Strohhalm das Cocktail-Glas leer.

Man kann wohl sagen, dass es Hintergrundbilder sind, die man so schnell nicht vergessen wird. Natürlich bieten wir euch diese Hintergrundbilder wie üblich zum Download an, sodass ihr sie schon jetzt auf euren Smartphones verwenden könnt – auch wenn das Kameraloch sich bei anderen Modellen mit ziemlicher Sicherheit nicht exakt an dieser Stelle befinden wird.









Insgesamt hat Google den Pixel 4a-Smartphones 16 Hintergrundbilder spendiert, die ihr in obiger Galerie sehen könnt. Ihr könnt euch die Bilder direkt in der Galerie bei Google Fotos ansehen und einzeln herunterladen oder den ganzen Schwung Wallpaper in einem Rutsch über das Google Drive herunterladen. Wir bieten die Downloads dauerhaft an, das gilt natürlich auch für alle anderen Wallpaper-Sammlungen.

Die Hintergrundbilder haben allesamt eine Auflösung von 1080 x 2340 Pixel und stammen direkt vom vor einigen Wochen in Umlauf geratenen Pixel 4a. Weil es sich dabei um ein Vorserienmodell handelt, ist es gut möglich, dass sich die Wallpaper-Auswahl bis zum finalen Release noch einmal ändert. Vielleicht sind nicht alle dabei, vielleicht sind es später noch mehr, vielleicht werden einige überarbeitet. Sollte es Änderungen geben, werden wir euch natürlich in einigen Wochen auch die aktuelle Auswahl der Google Pixel 4a Wallpaper zum Download anbieten.

