Samsung Galaxy S20 Fan Edition Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

In wenigen Tagen wird Samsung das Galaxy S20 Fan Edition vorstellen, die neben einer leicht veränderten Optik auch eine Reihe von neuen Hintergrundbildern im Gepäck haben wird. Wer möchte, kann sich die acht neuen Wallpaper schon jetzt herunterladen und vielleicht passenderweise auf dem Galaxy S20 der normalen Edition verwenden. Wir bieten euch alle Hintergrundbilder wie üblich zum Download an.



Viele große Smartphone-Hersteller spendieren ihren neuen Geräten immer wieder eine Reihe von neuen Hintergrundbildern und immer wieder auch Live Wallpaper, die im Auslieferungszustand auf den Smartphones vorinstalliert sind. Weil diese Hintergrundbilder häufig dem gleichen Thema folgen und auch in der Werbung verwendet werden, sind sie nicht selten untrennbar mit den jeweiligen Geräten verbunden. Auch Samsung bewegt sich wieder auf bekanntem Terrain.

Samsung wird in Kürze das Galaxy S20 Fan Edition vorstellen, das als Ableger die populäre S-Serie noch einmal vor dem langsamen Start in die Geschenke-Saison in Erinnerung rufen soll. In diesem Jahr sehen die Verkaufszahlen bei Samsung alles andere als rosig aus und ob die Fan Edition viel daran ändern wird, darf bezweifelt werden. Wer dennoch ein wenig FE-Feeling haben möchte, kann sich hier nun alle Wallpaper herunterladen.

Die Hintergrundbilder sind dem des Original Galaxy S20 sehr ähnlich (Hier gibt es sie zum Download) und es gab lediglich kleinere Anpassungen bzw. man hat die Auswahl etwas verändert. Das ist ein wenig Schade, macht es aber natürlich nicht zu schlechteren Hintergrundbildern. Diese haben eine sehr organische Form und lassen sich kaum zwischen Kunst und Natur einordnen – weder farblich noch von der Formgebung.

Schaut euch bei Bedarf auch die Hintergrundbilder des Galaxy Note 20 an, die zwar völlig anders aussehen, aber in eine sehr ähnliche Richtung gehen und ebenfalls kaum zuverlässig zugeordnet werden können.









Die Wallpaper haben allesamt eine Auflösung von 2400 x 2400 Pixeln und können aufgrund ihrer Formgebung problemlos an den Seiten geschnitten oder auch gestreckt werden, es dürfte auf jedem Smartphone gut aussehen. Für etwas Galaxy S20 Fan Edition-Feeling ladet euch einfach die Wallpaper herunter oder schaut euch zur Vervollständigung der Sammlung auch die Original S20 Wallpaper an. In einer Reihe fällt praktisch nicht auf, aus welcher Generation sie stammen.

Wie üblich könnt ihr euch die Wallpaper in unserer Galerie ansehen und in voller Auflösung von Google Fotos herunterladen. Seid ihr schon auf den ersten Blick begeistert und möchtet die gesamte Sammlung haben, könnt ihr euch auch das Archiv mit allen acht Hintergrundbildern bei Google Drive herunterladen.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Wallpaper Galerie | Wallpaper Download

