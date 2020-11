Pixel-Überraschungen: Google lieferte die Smartphones in Pizzakartons, Cornflakes-Schachteln & mehr (Galerie)

Nach langer Wartezeit wurden in diesem Monat endlich die neuen Pixel-Smartphones Pixel 4a und Pixel 5 ausgeliefert, in den allermeisten Fällen wohl in den üblichen weißen Kartons. Rund um einen Pixel-Release lässt sich Googles Marketing immer wieder etwas einfallen und so durften sich einige Nutzer vor einigen Wochen schon zum dritten mal über ein ganz besonderes Unboxing-Erlebnis freuen.



Weil Google noch immer keine Stores betreibt, werden die meisten Menschen ihr neues Pixel-Smartphone vom Paketboten überreicht bekommen. In einigen Fällen war das erwartete Paket dann aber deutlich größer als es für das Smartphone notwendig gewesen wäre – und das aus gutem Grund. Denn das Marketing in Großbritannien lässt sich immer wieder etwas einfallen und hat ganz besondere Goodies mit auf die Reise geschickt.

Wer ein neues Smartphone bestellt, erwartet sich normalerweise einen Handgroßen Karton, der hoffentlich gut gepolstert ist und in dem sich das Objekt der Begierde befindet. Doch in diesem und auch im letzten Jahr durften sich einige Pixel-Fans über größere Pakete freuen, in denen nicht nur das Pixel-Smartphone enthalten war. Vielleicht eine Reaktion darauf, dass die damals obligatorischen Unboxing-Videos heute keine große Rolle mehr spielen. In diesen Fällen tun sie es.

Erst vor wenigen Wochen durften sich einige Nutzer darüber wundern, das Pixel 4a in einer Überraschungsbox zu erhalten und im Jahr zuvor hatte man das Pixel 4 tatsächlich in einer großen Cornflakes-Schachtel oder in einem Pizzakarton verschickt. In ersten beiden Fällen stammten die Marketing-Aktionen aus Großbritannien, denn dort scheint man wohl etwas mehr Budget und auch freie Hand bei solchen Aktionen zu haben. Dass es in diesem Jahr fortgesetzt wurde, lässt auf kommende Pixel 5-Überraschungen hoffen. Die Pizza-Aktion lief in den USA.

Schauen wir uns die drei besonderen Verpackungen der vierten Pixel-Generation noch einmal genauer an, die rückblickend möglicherweise einen höheren Wert als das Smartphone haben. Wie viele Menschen sich über solche Pakete bisher freuen durften, ist nicht bekannt.

Pixel 4 in der Cornflakes-Packung

Mit diesem kleinen Gag begann die ganze Geschichte vor etwas einem Jahr: Das Marketing von Google UK hat das Pixel 4 einfach in eine extra dafür gebastelte Cornflakes-Box verpackt. Darin war aber nicht nur das Smartphone erhalten, das fast schon zur Nebensache wird, sondern tatsächlich auch Cornflakes der Marke Cheerios mit einigen zusätzlichen Google-typischen Leckereien dazwischen. Auf dem Karton fanden sich einige gute Tipps und sogar das übliche Rätsel auf der Rückseite, das aber nicht ganz so schwer zu lösen war.

Eine wirklich originelle Idee, zumindest bei der ersten Ausführung. Viele weitere Bilder mit einem umfangreichen Review inklusive Verkostung findet ihr in diesem Artikel

Pixel 4 im Pizzakarton

Google USA dürfte von der UK-Aktion begeistert gewesen sein und hat ein ähnliches Projekt mit der Pizzakette Dominos gestartet. Dort wurden einige Kunden der Pizzakette Dominos während der Bestellung auf die nach wie vor zugängliche Webseite pizzawithpixel weitergeleitet und haben dann auch genau das erhalten: Die ausgewählte Pizza und das Pixel 4-Smartphone. Die Freude dürfte hier ungleich größer gewesen sein, denn die Pizza sowie eine Handyhülle gab es Gratis. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn es das Smartphone Gratis gegeben hätte 😉

Pixel 4a in der Überraschungsbox

Erst vor wenigen Tagen haben einige Besitzer ein Pixel 4a kostenlos (!) erhalten, das noch dazu in einem Karton mit einigen zusätzlichen Goodies verschickt wurde. Dazu gehörte wieder etwas zum Naschen, eine flüssige Stärkung sowie erneut ein Smartphone-Halter und eine Testkarte für Google Lens. Das war in diesem Jahr zwar nicht mehr ganz so originell und witzig wie im vergangenen Jahr, aber dennoch dürfte die Freude bei den Empfängern nicht weniger groß gewesen sein. Viele Bilder von der Überraschungsbox findet ihr in diesem Artikel.

—

Als deutscher Pixel-Fan muss man sich vermutlich gar keine Hoffnungen machen, eine ähnliche Überraschung zu erleben. Denn Google US und UK sind deutlich wichtigere Filialen für das Unternehmen und dürften wohl auch ein höheres Marketing-Budget haben, um sich so etwas zu erlauben. Und in Deutschland weiß man ja nie, ob der Mix aus Smartphone und Lebensmittel nicht vielleicht gegen irgendein Gesetz verstößt 😉

