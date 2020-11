Pixel-Wallpaper zum Download: Neue Hintergrundbilder bringen Pixel-Schriftzug auf jedes Smartphone (Galerie)

Google hat in diesem Jahr gleich drei neue Pixel-Smartphones in das Portfolio aufgenommen: Pixel 4a, Pixel 4a 5G sowie natürlich das Flaggschiff Pixel 5. Alle drei Smartphones haben eine Reihe neuer Wallpaper spendiert bekommen, die wir euch natürlich bereits zum Download angeboten haben. Heute folgen einige Hintergrundbilder, die einen schicken Pixel-Schriftzug auf den Homescreen bringen – natürlich nicht nur auf den Pixels.



Wir bieten euch hier im Blog regelmäßig neue Smartphone-Hintergrundbilder oder Live Wallpaper zum Download an, die in den allermeisten Fällen direkt von den neuen Flaggschiffen der großen Hersteller stammen: Samsung , Huawei, OnePlus, Xiaomi, Vivo und natürlich auch Google. Heute folgen wieder einige Hintergrundbilder, die generisch gehalten sind und in der Form auf jedem Pixel verwendet werden können.

Bei Google gibt es gleich drei Kategorien von Wallpapern, ganz unabhängig vom Modell, Motiv oder einer möglichen Interaktivität: Die Wallpaper, die auf dem Smartphone vorinstalliert sind, dann eine Reihe von Hintergrundbildern und Live Wallpaper aus der Google Wallpaper-App und zu guter Letzt die Marketing-Wallpaper. Letzte unterscheiden sich dadurch, dass sie zwar in der Werbung verwendet werden, aber offiziell niemals den Weg auf die Pixel-Smartphones finden.

Erst kürzlich haben wir euch die Marketing-Wallpaper zum Download angeboten und heute folgt eine weitere Ausgabe, die es in der Form von Google offiziell nicht zur Verwendung gegeben hat. Dabei handelt es sich um einen bunten Pixel-Schriftzug, der in drei Reihen geteilt ist und aus vielen bunten Formen besteht. Das sieht schick aus, ist im typischen Google-Stil gehalten und auf den ersten Blick auf dem Homescreen gar nicht als Schriftzug zu erkennen. Mit der unteren Icon-Reihe und den obigen Widgets sticht vor allem das X ins Auge.

Wie sich unschwer erkennen lässt, handelt es sich dabei jedes Mal um das gleiche Motiv. Es sind allerdings stets andere Abmessungen, damit diese perfekt auf die jeweiligen Smartphones passen. Für alle Pixel-Smartphones der dritten und vierten Generation.









Wie üblich bieten wir euch alle Hintergrundbilder sowie in einer Galerie zur Ansicht als auch als Archiv beim Google Drive zum Download an. Wirklich sinnvoll ist die Galerie in diesem Fall nur für den Einzel-Download, denn es ist ja wie bereits gesagt stets das gleiche Motiv. In der Bildbeschreibung seht ihr, für welches Smartphone das jeweilige Bild perfekt angepasst ist.

Schaut einfach einmal nach, welche Display-Abmessungen der dritten oder vierten Pixel-Generation eurem Smartphone im Verhältnis am ehesten entsprechen. Ist nichts Passendes dabei, sollte eine kleine Stauchung dem Effekt des Bildes aber auch kein Abbruch tun.

Pixel Wallpaper: Google Fotos Galerie | Google Drive Download

[fndpena @ imgur]















