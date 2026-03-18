Frühlingserwachen statt Dauermüdigkeit: Die unterschätzte Rolle von Vitamin D3 und K2

Der März ist da, die Natur erwacht, doch du fühlst dich eher nach Winterschlaf? Mit dieser bleiernen Erschöpfung bist du absolut nicht allein. Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit hat uns zu dieser Jahreszeit oft fest im Griff. Ein Hauptgrund dafür, der von Ernährungsexperten und Medizinern immer wieder betont wird, liegt in unseren körpereigenen Nährstoffspeichern. Nach den langen, dunklen Wintermonaten in Mitteleuropa sind diese schlichtweg leergeräumt – allen voran das „Sonnenvitamin“ D3.









Obwohl die Sonne nun wieder etwas häufiger scheint, reicht ihre Intensität in unseren Breitengraden im frühen Frühjahr oft noch nicht aus, um die körpereigene Produktion über die Haut optimal anzukurbeln. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung hierzulande keine optimalen Vitamin-D-Spiegel im Blut aufweist. Ein Mangel kann sich durch Antriebslosigkeit, eine erhöhte Infektanfälligkeit und auf Dauer durch eine verringerte Knochendichte bemerkbar machen. Wer nun aber einfach blind hochdosiertes Vitamin D einwirft, macht unter Umständen einen entscheidenden Fehler.

Das dynamische Duo: Warum Vitamin D3 ohne K2 nur die halbe Miete ist

Vitamin D3 ist ein wahres Multitalent. Es steuert über 2000 Gene in unserem Körper und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Calcium aus unserer Nahrung überhaupt im Darm in die Blutbahn aufgenommen wird. Doch genau hier beginnt das Problem, wenn ein entscheidender Partner fehlt: das Vitamin K2.

Ohne Vitamin K2 weiß der Körper nämlich nicht, wohin mit dem aufgenommenen Calcium. Anstatt es in die Knochen und Zähne einzubauen, wo es dringend für die Stabilität gebraucht wird, kann es sich im schlimmsten Fall in den Blutgefäßen und Organen ablagern. Dieser Effekt wird in der Medizin als „Calcium-Paradoxon“ bezeichnet und kann langfristig die Arterienverkalkung begünstigen. Das Fachmagazin Deutsches Ärzteblatt greift die komplexen Zusammenhänge der Vitamin-D-Versorgung und der Knochengesundheit regelmäßig als hochrelevantes Thema auf.

Um eine optimale und sichere Versorgung zu gewährleisten, empfehlen Hausärzte und Experten daher die clevere Kombination beider Vitamine. Eine sehr effektive Möglichkeit, diese aufzunehmen, bieten flüssige Präparate. Besonders praktisch und individuell dosierbar sind hierbei hochwertige Vitamin D3 K2 Tropfen von BIOGENA, da sie die Vitamine bereits in einem optimalen und direkt verwertbaren Mischungsverhältnis enthalten.







Vitamin Primäre Aufgabe im Calcium-Stoffwechsel Was passiert bei einem Mangel? Vitamin D3 Fördert die Aufnahme von Calcium aus dem Darm ins Blut. Calcium aus der Nahrung wird ungenutzt ausgeschieden; die Knochen werden schwächer. Vitamin K2 Aktiviert spezielle Proteine (Osteocalcin), die das Calcium vom Blut in die Knochen transportieren. Calcium lagert sich in den Arterien ab (Verkalkung), während die Knochen gleichzeitig porös werden.

Worauf du bei der Einnahme unbedingt achten solltest

Die richtige Nahrungsergänzung ist kein Hexenwerk, erfordert aber ein klein wenig Hintergrundwissen, damit sie auch wirklich im Körper ankommt. Da es sich bei D3 und K2 um fettlösliche Vitamine handelt, braucht der Organismus Nahrungsfette, um sie effektiv verwerten zu können. Nimmst du sie in Form von trockenen Tabletten auf nüchternen Magen ein, verpufft ein Großteil der Wirkung ungenutzt. Tropfen, die bereits in einem hochwertigen Trägeröl gelöst sind, umgehen dieses Problem geschickt.

Deine Checkliste für die optimale Nährstoffaufnahme:

Immer zum Essen: Nimm dein Präparat am besten zu einer fetthaltigen Mahlzeit ein – zum Beispiel morgens zum Frühstück mit einem Schuss Öl im Müsli oder einer Handvoll Nüssen.

Nimm dein Präparat am besten zu einer fetthaltigen Mahlzeit ein – zum Beispiel morgens zum Frühstück mit einem Schuss Öl im Müsli oder einer Handvoll Nüssen. Regelmäßigkeit siegt: Eine tägliche, moderate Dosierung ist für den Körper oft viel leichter und gleichmäßiger zu verarbeiten als eine extrem hohe Dosis, die nur einmal pro Woche eingenommen wird.

Eine tägliche, moderate Dosierung ist für den Körper oft viel leichter und gleichmäßiger zu verarbeiten als eine extrem hohe Dosis, die nur einmal pro Woche eingenommen wird. Status überprüfen: Lass deinen 25-OH-Vitamin-D-Wert idealerweise einmal im Spätwinter bei deinem Arzt messen. So weißt du ganz genau, wo du stehst, und kannst deinen individuellen Bedarf zielgerichtet ermitteln.

Lass deinen 25-OH-Vitamin-D-Wert idealerweise einmal im Spätwinter bei deinem Arzt messen. So weißt du ganz genau, wo du stehst, und kannst deinen individuellen Bedarf zielgerichtet ermitteln. Ganzheitlich denken: Neben den Vitaminen spielen auch andere Co-Faktoren eine große Rolle. Magnesium ist beispielsweise essenziell, um Vitamin D im Körper überhaupt erst in seine aktive Form umzuwandeln.









Wenn du deinen Körper jetzt im Frühjahr ganzheitlich unterstützen möchtest, lohnt sich immer auch ein Blick auf deine generelle Lebensweise. Ausreichend Schlaf, moderate Bewegung an der frischen Luft und eine ausgewogene Ernährung sind und bleiben die wichtigsten Grundpfeiler für ein starkes Immunsystem. Weitere Inspirationen dazu findest du in unserem ausführlichen Ratgeber zum Thema Immunsystem natürlich stärken: Die besten Tipps für den Start in den Frühling.

Lass die Frühjahrsmüdigkeit nicht kampflos gewinnen. Wenn du deine Speicher jetzt clever, kombiniert und gut dosiert auffüllst, steht einem energiereichen Start in die wärmere Jahreszeit absolut nichts mehr im Wege!