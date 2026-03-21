Pixel Kamera: Update bringt neue Funktionen – neuer Pro Zoom und externe USB-Kameras starten jetzt

Die exklusiv für die Pixel-Smartphones angebotene App Pixel Kamera wird nicht ganz so häufig mit Updates und neuen Funktionen versorgt, doch vor wenigen Tagen war es dann mal wieder so weit. Die jüngste Version der Android-App bringt eine Reihe von interessanten Neuerungen mit, die den Nutzern auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffallen – aber dennoch hilfreich sein können.



Auf den Pixel-Smartphones ist die Pixel Kamera die Standard-App zur Aufnahme von Fotos und Videos, wobei nur mit dieser App die volle Bandbreite der Kameratricks und KI-Qualitätssteigerungen verwendet werden kann. Seit wenigen Tagen wird die neue Version 10.3 ausgerollt, die sowohl im Bereich des Zooms als auch der Verwendung externer Kameras Neuerungen im Gepäck hat. Diese sind nicht unbedingt an der Oberfläche zu sehen, sodass ihr es vielleicht gar nicht bemerkt habt.

Neuer Pro-Zoom

Schon vor einigen Jahren wurde der „Pixel Pro Res Zoom“ eingeführt, bei dem Google erstmals sehr stark auf KI setzt, um einen Bildausschnitt zu vergrößern. Dadurch lassen sich Vergrößerungen um das Hundertfache erreichen, die dennoch keinen Pixelbrei zeigen, sondern sogar Details hervorlocken können. Eine beeindruckende Leistung, die bisher allerdings unter einem eher sperrigen Namen verfügbar gewesen ist.

Jetzt nennt man das Ganze in „Pixel Pro Zoom“ um und schafft damit sehr wahrscheinlich die Grundlage für eine Weiterentwicklung. Technisch gibt es noch keinen Fortschritt, doch hinter den Kulissen dürfte man wohl daran arbeiten, diesen Zoom so weit zu verbessern, dass es auch ohne optischen Zoom auskommen kann. Das würde den Weg für ein ganz neues Kameradesign freimachen.

» Alle Infos zum neuen Pixel Pro Zoom









Nutzung externer USB-Kameras

Die Pixel Kamera greift standardmäßig auf die rückseitig verbauten Kameras oder die Frontkamera des Pixel-Smartphones zu, unterstützt nun aber auch externe Datenquellen. Mit dem jüngsten Update startet die Möglichkeit, externe Kameras wie Webcams, DSLR-Kameras oder auch anderer Pixel-Smartphones bis zur neunten Generation per USB anzubinden. Diese Funktion ist auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation über USB mit kompatiblen Kameras verfügbar, die die USB-Video-Class-Spezifikation unterstützen.

Interessanterweise gibt es eine Einschränkung, die ausgerechnet die Nutzer der aktuellen Flaggschiffe aussperren. Denn auf den Pixel 10-Smartphones lässt sich nicht per USB auf ein anderes Pixel-Smartphone zugreifen, sondern nur auf eine externe USB-Kamera oder GoPros. Warum in dieser Kombination keine anderen Pixel-Kameras unterstützt werden, hat man in der Ankündigung leider nicht mitgeteilt.

» Alle Infos zum Zugriff auf externe Kameras

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Beide Updates werden seit einigen Tagen mit dem Rollout der Version 10.3 auf den Pixel-Smartphones verteilt.

» Google Clips & Pixel Kamera: Dadurch ist die smarte KI-Kamera gescheitert – Probleme mit absurden Lösungen

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.