Google Drive: Starkes Update für den Desktop-Client – soll Ransomware erkennen und entfernen (Video)

Viele Nutzer von Google Drive dürften nicht nur die Webversion sowie die angebundenen Dienste des Cloudspeichers verwenden, sondern auch die Desktop-App zur ständigen Synchronisierung von Dateien. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die vor allem den sogenannten „Verschlüsselungs-Trojanern“ den Wind aus den Segeln nehmen soll: Der Desktop-Client soll einen solchen Angriff erkennen, abwehren und Dateien wiederherstellen.



Mit dem Google Drive Desktop Client ist es sehr leicht möglich, lokalen Dateien ständig mit der Cloud zu synchronisieren oder auf ein Dateistreaming zu setzen. Erstes ist sehr praktisch für ein ständig verfügbares Backup, kann durch die automatische Synchronisierung aber auch schnell zum Problem werden – etwa dann, wenn die lokalen Dateien ohne Wissen des Nutzers verändert werden. Denn das würde dann auch für das „Backup“ (das kein echtes ist) übernommen werden.

Jetzt erhält der Google Drive Desktop Client einen verbesserten Ransomware-Schutz für alle Nutzer. Bei aktiver Dateisynchronisierung kann Google Drive dank starker Algorithmen eine Ransomware, die Dateien auf dem Computer des Nutzers verschlüsselt, erkennen. Statt diese zu synchronisieren und somit das Cloud-Backup ebenfalls zu ruinieren, wird der Client den Vorgang sofort stoppen und den Nutzer warnen. Die Warnung erfolgt sowohl lokal in der App als auch per E-Mail. Diese frühzeitige Erkennung kann auch helfen, solche Apps überhaupt erst zu entdecken.

Nach Abwehr des Angriffs bzw. Löschen des Trojaners können Nutzer ihre Dateien schnell und einfach aus dem Google Drive wiederherstellen. Dabei wird die verschlüsselte lokale Version durch das letzte Cloud-Backup ersetzt und die Verschlüsselung ganz ohne Lösegeldzahlung oder andere erpresserische Wege rückgängig gemacht. Es lassen sich auch mehrere Dateien auswählen und wiederherstellen, bevor der Computer von Ransomware infiziert wurde und diese unzugänglich wurden.

Diese Funktion steht schon seit längerer Zeit im Business-Umfeld von Google Drive zur Verfügung, wurde jetzt laut Ankündigung mit einem 14-mal schnelleren und umfassenderen Schutz ausgestattet und rollt auch für alle Privatnutzerkonten aus.

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[Google Workspace Blog]

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