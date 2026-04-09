Pixel 11-Smartphones: Google bringt neues Flaggschiff-Display von Samsung zuerst – M16 OLED (Leaks)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Tagen bereits erste Informationen durchgesickert sind und jetzt gibt es ein weiteres Detail, das viele Nutzer begeistern dürfte: Laut Leakern werden die Pixel 11-Smartphones die ersten Geräte am Markt sein, die mit dem neuen Flaggschiff-Display von Samsung ausgestattet werden. Bisher hatte meist das iPhone diese Ehre.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle bisher bekannten Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammengestellt – siehe die Verlinkungen am Ende dieses Artikels – und jetzt gibt es schon wieder ein neues interessantes Detail: Laut den Leaker werden die Pixel 11-Geräte die ersten Smartphones am Markt sein, in denen das Display Samsung M16 OLED verbaut ist. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Flaggschiff-Display, deren Serie auch auf dem Apple iPhone zum Einsatz kommt.

Die Pixel-Smartphones werden das Display noch vor dem iPhone und auch noch vor dem ersten Samsung Galaxy-Gerät mitbringen, was Google erneut Bonuspunkte einbringen dürfte. Was am M16-Panel konkret neu oder verbessert worden ist, ist bisher noch nicht bekannt geworden. Doch die Samsung-Displays gelten als sehr zuverlässig, qualitativ hochwertig und werden mit jeder Generation immer weiter verbessert. Ergo: Neuer ist besser.

Natürlich ist das nur ein Detail und die allermeisten Nutzer werden das gar nicht bemerken, doch in der Fachwelt sorgt Google damit erneut für ein Ausrufezeichen. Man zeigt, dass die Pixel-Smartphones immer relevanter werden – auch für die Zulieferer, die immer größere Stückzahlen an Google verkaufen können. Wir dürfen gespannt sein, ob die Displays spürbare Fortschritte machen werden oder es hauptsächlich um Dinge wie Energieverbrauch und Darstellungsqualität geht. Zweifelsohne enorm wichtig, aber für den Endnutzer meist nicht spürbar.

Das sind die Pixel 11-Smartphones – alle Infos:

Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro Fold

» Pixel-Smartphones: Google schlägt Samsung und Apple – punktet mit einer guten Reparierbarkeit (Ranking)

[9to5Google]

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