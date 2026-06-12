Gemini Update: KI-Abo wird günstiger, das kann Omni, Upgrade für NotebookLM, Live Translate und mehr

Es geht die zweite Gemini-Woche im Juni zu Ende, die uns auch diesmal wieder einige große Ankündigungen und auch spannende Einblicke gebracht hat. Wir haben über das große NotebookLM-Update berichtet, konnten euch Gemini Omni ausführlich vorstellen, haben über das deutlich aufgewertete AI Plus-Abo berichtet und sehr viel mehr. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wie gewohnt geht es auch nach den großen Gemini-Wochen mit vollem Schwung weiter, sodass es auch zum Ende des ersten Drittel des Junis wieder eine ganze Reihe von Themen rund um das KI-Modell gab. Vom neuen Fast-Live-Übersetzer über das günstigere Abo bis hin zu NotebookLM und Gemini Omni war vieles mit dabei. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das kann Gemini Omni

Wir stellen euch den neuen KI-Mediengenerator Gemini Omni noch einmal ausführlich vor – diesmal mit Fokus auf die Bearbeitung von Videos per Sprache. Die Ergebnisse wissen wirklich zu beeindrucken.

» So kann Googles neuer KI-Mediengenerator jetzt Videos bearbeiten

Google im KI-Rausch

Google ist regelrecht getrieben vom Erfolg im KI-Bereich, sodass man gefühlt in einen Rausch verfallen ist, bei dem viele damalige Dinge nichts mehr zählen. Dabei steigt man über alle drüber, die dem Unternehmen ursprünglich zum Erfolg verholfen haben. Lest gerne den folgenden meinungslastigen Artikel.

» Google erdrückt im KI-Rausch viele Medienschaffende









Google AI Plus wird günstiger

Eine Überraschung, die wir nicht erwartet hätten, vor allem nicht in dieser Preisklasse: Das Abo Google AI Plus wird günstiger. Und das nicht nur um wenige Cent, sondern gleich um 3 Euro. Statt 7,99 Euro jetzt nur noch 4,99 Euro und zusätzlich verdoppelt man auch noch den damit verbundenen Speicherplatz.

» Google AI Plus wird günstiger und besser

Google Fotos sortiert Kleidung per KI

Die Gemini-KI in Google Fotos kann jetzt die Kleidung der Nutzer erkennen, diese sortieren, organisieren und zur Auswahl anbieten. Es ist eine umfangreiche neue Funktion, die man in Form des digitalen Kleiderschranks für erste Nutzer startet. Schaut euch das bei Interesse doch einmal an, denn das könnte sowohl für Gemini als auch Google Fotos und vielleicht langfristig für das Klamotten-Shopping noch ein sehr wichtiges Thema werden.

» Google Fotos kann jetzt per KI eure Kleidung sortieren

Gemini Live Translate kommt

Google hat Gemini Live Translate angekündigt. Dabei handelt es sich um eine optimierte Version des KI-Modells, mit der sich Gespräche sehr viel schneller und mit enorm viel mehr Sprachpaaren nahezu Live übersetzen lassen. Die Ankündigung weiß zu überzeugen und die dazugehörigen Videos, die natürlich im folgenden Artikel eingebunden sind, zeigen, wie schnell diese neuen Übersetzungen wirklich ablaufen.

» Gemini Live Translate soll nahezu in Echtzeit übersetzen









Gemini & NotebookLM

Google hat in dieser Woche eine Reihe von großen Updates für NotebookLM angekündigt, die allesamt sofort für alle Nutzer ausgerollt wurden. Das Tool ist jetzt tief in Gemini integriert und sollte damit noch mehr Reichweite erhalten. Außerdem ist es nun möglich, das Brainstorming mit Gemini jederzeit und ohne jegliche Quellen zu beginnen. Die Auswahl von passenden Quellen kann die Gemini-Ki ebenfalls übernehmen.

Hat man ein fertiges Werk geschaffen, lässt sich dieses jetzt in viel mehr Dateiformaten als bisher exportieren.

» Notebooks aus NotebookLM starten in Gemini

» NotebookLM ermöglicht Recherche ohne Quellen

» NotebookLM erhält neue Dateiformate

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.