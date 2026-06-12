Android Update: Neue Android Auto-App, Google kündigt Android 17 an, XR Glassholes, Telefon-Update und mehr

Wir sind am Ende der zweiten Android-Woche im Juni angelangt und können auf eine Reihe von Ankündigungen und Releases zurückblicken: So konnten wir über einen Android 17-Start berichten und einen weiteren in Aussicht stellen, es gibt neues für Android Auto, wir berichten über die Android XR Glassholes und noch einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die Android-Woche war gespickt mit Ankündigungen und Aktionen: Es gibt Hinweise auf ein praktisches Update für Google Telefon, Google stellt den finalen Android 17-Release in Aussicht, man zeigt Infos zu den Android XR Smart Glasses und mehr. Aber es wurde auch eine praktische neue App für Android Auto releast sowie die neue Android 17 QPR1 Beta 4. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google kündigt Android 17-Start an

Es geht einfach nicht voran, aber Google verkürzt die Wartezeit durch eine erneute Ankündigung. Schon in Kürze will man das finale Android 17 für alle Nutzer veröffentlichen. Die Veröffentlichung von Android 17 und der anschließende Rollout auf die Pixel-Smartphones sollte im Laufe dieses Monats starten.

» Google kündigt baldigen Start von Android 17 mit aufregenden Funktionen an

Android XR ohne Glassholes

Weil es unter anderem die „Glassholes“ waren, die das damalige Google Glass zu Fall gebracht haben, rüstet man sich jetzt. Mit dem Neustart der Plattform soll das durch eine Reihe von gut sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr passieren. Wir zeigen euch die Details innerhalb und außerhalb der Brillen.

» So will Google die Glassholes mit Android XR verhindern









Google Telefon übermittelt Anrufgrund

Google Telefon soll schon bald die Möglichkeit bieten, den Grund für den Anruf vorab zu übermitteln. Dafür kommt die klassische SMS-Technologie zum Einsatz, sodass es sich um ein offenes System handelt, das auch von anderen Apps verwendet werden könnte. Die Nutzer sollen dabei die Möglichkeit erhalten, aus einer Reihe von Kategorien auszuwählen und entsprechend zu reagieren. Der Angerufene sieht also noch vor dem Abheben und sofort beim Klingeln, worum es geht.

» Google Telefon soll bald den Grund für den Anruf übermitteln können

Neue App für Android Auto

Google und Adobe haben gemeinsam eine neue App für Android Auto gestartet – interessanterweise ein PDF Reader. Vermutlich werden nur die wenigsten Menschen im Auto eine PDF-Datei lesen wollen, doch es geht auch viel mehr um den Datenzugriff. Die App bietet die Möglichkeit, alle lokal auf dem Smartphone gespeicherten PDFs zu öffnen und bei Bedarf vorzulesen. Das dürfte auch für Gemini und Co sehr hilfreich sein.

» Android Auto bekommt neue App – Adobe Reader öffnet PDFs

Android 17 QPR1 Beta 4 ist da

Die Android 17 QPR1 Beta 4 ist da. Überraschend legt man noch einen weiteren Zwischenstopp ein und hat in dieser Woche bereits die vierte Beta der Android 17 QPR1-Schiene veröffentlicht. Diese bringt interessanterweise eine Reihe von Neuerungen und viele Verbesserungen mit.

» Google veröffentlicht überraschend Android 17 QPR1 Beta 4









Google System Updates

Die nächste Runde der Google System Updates für Juni ist da und bringt eine Reihe von Neuerungen und Veränderungen auf die Android-Geräte der Nutzer. Wir zeigen euch, was drin steckt und welche neuen Möglichkeiten schon jetzt oder sehr bald geboten werden.

» Das steckt in den neuen Google System Updates im Juni

Die wichtigsten Neuerungen in Android 17

Wir zeigen euch alle Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 4. Es gibt tatsächlich einige Veränderungen, die wir in dieser Version gar nicht mehr erwartet hätten. Unter anderem ist eine neue Bildschirmaufnahme inklusive Zugriff auf die Frontkamera mit dabei. Das soll etwa das Erstellen von Reaction- oder Support-Videos erleichtern.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 QPR1 Beta 4

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.