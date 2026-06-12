NotebookLM: So lassen sich die neuen KI-Funktionen optimal nutzen – Google zeigt einige Beispiele (Video)

Die Infoplattform Google NotebookLM hat in den letzten Tagen eine Reihe von Updates erhalten, die es den Nutzern noch leichter als bisher machen sollen, Dokumente aller Art auszuwerten und aufzubereiten. Damit das Ganze auch in der Praxis zur Anwendung kommen kann, zeigt Google jetzt drei interessante Beispiele aus dem Alltag, die durch NotebookLM erleichtert werden können.



Wir haben in dieser Woche gleich mehrmals über NotebookLM berichten können, denn Google hat mit starken Updates nachgelegt. Der für die Verbreitung der Plattform vielleicht wichtigste Schritt war die Integration von NotebookLM in Gemini. Funktionell hat man mit neuen Dateiformaten für NotebookLM nachgelegt und erst gestern haben wir über die NotebookLM-Recherche ohne Quellenliste berichtet. Das alles soll den Umfang der Plattform erweitern.

Jetzt hat Google noch einige Beispiele genannt bzw. gezeigt, wie diese Neuerungen in der Praxis zum Einsatz kommen können. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und zeigen euch, wie NotebookLM jetzt Forschern helfen kann, Technischen Experten behilflich sein kann oder auch Kleinunternehmern helfen kann.

Forscher

Ein Datenanalyst kann Daten aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Formaten zusammenführen. Um diese Informationen nutzbar zu machen, kann er NotebookLM beauftragen, im Internet nach zusätzlichen Kontextinformationen zu suchen, Code für eine präzise Datenanalyse zu schreiben und Diagramme sowie einen PDF-Bericht zur Ergebnisdarstellung zu erstellen.









Technischer Experte

Ein Programmmanager kann komplexe Spezifikationen für die Kundenintegration entschlüsseln und die technische Dokumentation im Handumdrehen in einen übersichtlichen, vereinfachten Leitfaden, eine Präsentation und einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan für das Team umwandeln.

Kleinunternehmer

Ein Fitnessstudiobesitzer kann eine Medienkampagne durchführen und die Rohdaten der Verkäufe den Werbeausgaben gegenüberstellen. Durch die Berechnung der finanziellen Auswirkungen der Kampagne mit NotebookLM kann der Unternehmer besser entscheiden, ob er in andere Städte expandieren möchte.

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[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.