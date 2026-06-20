Android Auto: Millionen Deutsche verwenden das Handy am Steuer – erschreckende ADAC-Studie (Meinung)

Mit Infotainment-Plattformen wie Android Auto haben praktisch alle Nutzer die Möglichkeit, ihre Smartphone-Apps während der Fahrt bequem per Sprachsteuerung im Auto zu verwenden. Und dennoch verwenden allein in Deutschland wohl Millionen von Nutzern ihr Smartphone während der Fahrt – trotz aller Verbote und vor allem Gefahren. Eine Studie des ADAC kommt zu erschreckenden Ergebnissen.



Alle Android-Nutzer haben die Möglichkeit, ihr Smartphone entweder mit dem Display im Fahrzeug zu koppeln oder das Smartphone selbst im Fahrmodus zu verwenden. Damit lässt sich die Telefonie, das Schreiben und Empfangen von Nachrichten, das Entertainment und einiges mehr bequem per Sprachsteuerung und Sprachausgabe verwenden – auch recht gefahrlos vom Fahrer während der Fahrt. Bei iPhone-Nutzern sieht es ähnlich aus, sodass es kaum einen triftigen Grund gibt, das Smartphone während der Fahrt zur Hand zu nehmen.

Laut einer Meldung des ADAC werden jährlich etwa 400.000 Fälle von Handynutzung am Steuer registriert – allein in Deutschland. Allerdings vermutet man, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt – und zwar um ein Vielfaches. Die Zahlen könnten in die Millionen gehen. Um das zu überprüfen, hat man selbst eine Verkehrsbeobachtung gestartet und kommt zu erschreckenden Ergebnissen. Die Beobachtungen in fünf deutschen Großstädten ergaben, dass 2,7 Prozent der Autofahrer ihr Smartphone nutzen – und das allein im kleinen Zeitfenster, in dem sie beobachtet worden sind.

Rechnet man das auf das gesamte Verkehrsaufkommen in Deutschland hoch, kommt man auf 1 Milliarde Handynutzungen pro Jahr – und das nur in Deutschland. Bei Radfahrern soll der Wert bei etwa 1,4 Prozent liegen, allerdings sind Radfahrer für alle restlichen Verkehrsteilnehmer längst nicht so gefährlich wie Autofahrer – logisch. Natürlich kann auch ein unaufmerksamer Radfahrer schwere Unfälle provozieren, aber eben bei weitem weniger folgenreich als bei einem unaufmerksamen Autofahrer.









Obige Statistik ist wirklich erschreckend. Laut einer Umfrage des ADAC hat bereits mehr als jeder Zweite bereits einen Handyverstoß begangen. 42 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass es keine gefährliche Situation gewesen ist, wobei das natürlich im Auge des Betrachters liegt. In 10 Prozent der Fälle soll es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Nach dieser Selbsteinschätzung kommen wir zu dem Ergebnis, dass 5 Prozent aller Autofahrer schon einmal eine gefährliche Situation wegen Handynutzung provoziert haben – absolut erschreckend.

Bei Motorradfahrern sieht es vollkommen anders aus, wie ihr obiger Statistik entnehmen könnt. Ob es daran liegt, dass man mit einer Hand nicht ganz so gut Motorradfahrern kann oder daran, dass ein Motorradunfall meist deutlich unglücklicher ausgeht als ein Autounfall, lässt sich nicht sagen.

Dass Fahrradfahrer das Smartphone seltener nutzen, könnte daran liegen, dass sich dieses mit einer Smartphone-Halterung für das Fahrrad deutlich einfacher und nur in passenden Situationen verwenden lassen. Natürlich legt ein Fahrrad auch eine deutlich geringere Strecke in der Ablenkungszeit zurück als ein Auto. Dennoch, auch auf dem Fahrrad sollte man die Smartphone-Nutzung weitestgehend einschränken oder einfach kurz Anhalten.









So gefährlich ist das Smartphone am Steuer

Hoffen wir, dass alle Autofahrer einmal die Fahrschule durchlaufen haben und obige Infografik nicht ganz überraschend finden. Aber dennoch ist es gut, dies in Erinnerung zu rufen. Wer nur 3 Sekunden bei 50 km/h auf das Smartphone schaut, ist 42 Meter im Blindflug unterwegs! Dazu kommt, dass man auch danach noch einen gewissen Zeitraum benötigt, um sich wieder einen Überblick über die Verkehrssituation zu verschaffen – wir können also sicherlich locker auf 50 Meter raufgehen.

Auch wenn mich diese Studie überhaupt nicht überrascht, bin ich dennoch erschrocken. Ich beobachte ebenfalls nahezu täglich, wie andere Autofahrer ihr Smartphone nutzen. Klar, oft sorgt das nur dafür, dass der Vordermann auch bei grüner Ampel nicht losfährt – ich muss nicht einmal genau hinschauen, um zu wissen, warum. Aber auch aus meiner Perspektive als leidenschaftlicher Fahrradfahrer wäre es manchmal leichter, die Autofahrer zu zählen, die nicht am Smartphone hängen. Letzte Woche war ich mehrere Stunden auf der Autobahn und konnte auch dort einige Fahrer beobachten, deren Blick ganz klar nach unten ging. Und dann hat man in 3 Sekunden schon weit über 110 Meter zurückgelegt.

Ich halte das für absolut verantwortungslos und möchte daher gerne eine Aussage meines damaligen Fahrlehrers wiederholen, wie man vielleicht verinnerlichen sollte: Ein Auto ist eine Waffe. Also nutzt, wenn es schon sein muss, NUR die Sprachsteuerung, verzichtet auf das Smartphone oder haltet an. Die zunehmende Medialisierung in Android Auto und die wachsende Zahl von Fahrassistenten dürfte den Menschen aber wohl eher das Gefühl geben, dass die Smartphone-Nutzung in Ordnung ist. Und Google unterstützt das auch noch in gewisser Form mit den extrem detaillierten Google Maps-Karten – siehe meinen damaligen Artikel.

» Android Auto & Google Maps: Völlig neue Navigation startet – wer braucht diese Videospiel-Details? (Video)

[ADAC Presse]

Letzte Aktualisierung am 20.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.