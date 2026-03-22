GMail: So könnt ihr E-Mails für lange Zeit zurückholen – vertrauliche E-Mails bringen praktische Funktionen

Google hat die E-Mail mit GMail immer wieder über ihre Grenzen gebracht und Funktionen eingeführt, die mit der zugrundeliegenden Technologie eigentlich gar nicht möglich wären. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine bereits versendete E-Mail zurückzuholen. Durch die Verwendung der vertraulichen E-Mails lassen sich Ablaufdaten festlegen oder Nachrichten beliebig lang zurückholen.



Die hinter den E-Mails steckende Technologie bzw. deren Protokolle sind älter als das WWW und hatten ursprünglich nur den Zweck, Textnachrichten zwischen zwei Personen zu versenden. Die im Laufe der Jahrzehnte eingeführten Möglichkeiten für Dateianhänge, eingebettete Medien, E-Mails im HTML-Format, Verteiler für Newsletter und viele andere Dinge waren nie vorgesehen und wären rein vom Protokoll betrachtet auch gar nicht möglich. All das steht daher auf wackligem Fundament, trotz aller Verbreitung.

Wenig überraschend ist auch das Zurückholen von E-Mails normalerweise nicht möglich – denn immerhin ist eine Mail vergleichbar mit einem Brief, den man in den Briefkasten geworfen hat. Doch GMail bietet Mittel und Wege. Vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie ihr E-Mails bei GMail kurzfristig zurückholen könnt und heute zeigen wir, wie ihr den Zeitraum flexibel erweitern könnt. Google hat dafür das Konzept der „vertraulichen E-Mails“ geschaffen. Diese geben dem Absender die Möglichkeit, einer E-Mail ein Ablaufdatum zu verpassen, diese durch vorzeitigen Ablauf zurückzuholen oder gar mit einer Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern.

Weil die zusätzlichen Features mit der E-Mail nicht möglich sind, handelt es sich dabei um alternative Mitteilungsformen. Deren Inhalte werden nicht vollständig an den Empfänger versendet, sondern bleiben auf den GMail-Servern. Das ist für den Empfänger nicht unbedingt komfortabel und macht vielleicht keinen guten Eindruck – aber es funktioniert. Nutzt der Empfänger ebenfalls GMail, ist alles nahtlos integriert und die Mails lassen sich komfortabel abrufen.

Um eine vertrauliche E-Mail zu versenden, müsst ihr den entsprechenden Button im Editor der GMail-App klicken bzw. antippen und könnt die Rahmenbedingungen festlegen. Eine E-Mail mit Ablaufdatum ist grundlegend vertraulich und nimmt dem Empfänger innerhalb von GMail jede native Möglichkeit zum Ausdrucken oder Weiterleiten der E-Mail. Mit anderen Mitteln (Screenshot, Abfotografieren etc.) ist das aber natürlich weiterhin möglich und lässt sich nicht verhindern.









E-Mails mit Ablaufdatum oder Rückholung

Ihr könnt einen Zeitrahmen bis zum Ablauf der E-Mail festlegen, wobei nur ein Zeitrahmen, aber kein konkretes Datum oder eine Uhrzeit ausgewählt werden kann. Der Empfänger wird über diesen Umstand informiert und sieht, bis zu welchem Zeitpunkt der Inhalt abrufbar sein wird. Läuft der Zeitrahmen ab oder hat der Absender die E-Mail vorher zurückgeholt (dafür gibt es einen Button innerhalb der Mail in GMail), wird der Zugriff für den Empfänger sofort entzogen.

Die zweite Zusatzschranke ist die SMS-Autorisierung. Der Absender kann festlegen, dass sich die E-Mail erst dann abrufen lässt, wenn ein an die hinterlegte Telefonnummer gesendete sechsstelliger Verifikationscode eingegeben wird. Das setzt zwingend voraus, dass der Absender die Telefonnummer des Empfängers kennt. Die Code-Eingabe ist nur einmalig pro E-Mail erforderlich und kann als Zwei-Faktor-Authentifizierung betrachtet werden.

Probiert das einfach einmal aus. Das Feature ist kostenlos nutzbar und kann in einigen Fällen sicherlich sehr praktisch sein. Natürlich kann man weder den 30-sekündigen Trick noch die hier beschriebene Methode als „zurückholen“ beschreiben, aber es erfüllt den erwünschten Zweck. Solltet ihr aus irgendeinem Grund einmal eine E-Mail versenden, über die ihr euch bis zum Abschicken nicht ganz sicher seid, dann nutzt doch diese Funktion.

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.